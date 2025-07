Odessza utcáin ismét eldurvult a katonai toborzás. A Kossztandi utcában a Területi Toborzóközpont (TCK) egyenruhásai erőszakkal próbáltak besorozni egy harkivi orvost, aki ideiglenesen a dél-ukrajnai városban dolgozott. A férfit ellenállása miatt leteperték, majd egy mikrobuszba tuszkolták, amelynek ajtajával a fejét is összezúzták. A bántalmazott férfi jelenleg súlyos állapotban, intenzív osztályon fekszik, számolt be róla a helyi Dumszka hírportál. Zelenszkij ellen országszerte tüntetnek, de továbbra is folytatja a kényszersorozást.

Zelenszkij emberrablói fokozzák a terrort

Fotó: AFP

A szemtanúk szerint a TCK munkatársai két mikrobuszból szálltak ki, és megpróbálták elhurcolni az orvosként dolgozó férfit, aki ellenállt a toborzóknak. Az egyik jármű elgázolta a férfit, aki ennek következtében három bordatörést szenvedett, az egyik borda átszúrta a tüdejét. Az esetről beszámolt a volt felesége is, aki szintén a helyszínen tartózkodott. A hírek szerint a férfi az utcán nem tanúsított agressziót, pusztán nem akart engedni a kényszersorozásnak. A jelenlévők szerint a toborzók durván bántak vele, a fejét is összezúzták az ajtóval, majd elhurcolták. A botrányos esetet követően az Odesszai Területi Toborzóközpont közleményt adott ki, amely szerint „a katonák kizárólag a hatályos törvényeknek megfelelően járhatnak el”, és belső vizsgálat indult az ügyben. A nyilatkozat szerint:

Készek vagyunk teljes körű együttműködést nyújtani a bűnüldöző szerveknek egy átfogó és objektív nyomozás érdekében. Csak a hivatalos vizsgálat állapíthatja meg a történtek tényleges időrendjét és a résztvevők jogi felelősségét.

Az ukrán társadalmat és sajtót hónapok óta foglalkoztatják az egyre durvább kényszersorozások, amelyek során nemegyszer alkalmaznak testi erőszakot, vagy hurcolnak el embereket az utcáról, kávézókból, bevásárlóközpontokból. A jelenlegi eset különösen visszatetsző, hiszen egy orvost ért brutális támadás. Az ukrán toborzók brutalitásának esett áldozatul Sebestyén József kárpátaljai magyar is, akit megkínoztak az emberrablók. Halála előtt egy nyilatkozatot is kiadott, amiben beszámolt az őt ért erőszakról. Sorait így zárja: