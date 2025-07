Volodimir Zelenszkij már több mint egy éve maradt hivatalban annak ellenére, hogy mandátuma lejárt. A hadiállapotra hivatkozva nem tartanak választásokat, az elnök pedig továbbra is kitart amellett, hogy törvényesen tölti be a pozícióját – még akkor is, ha az ukrán alkotmány szerint ez már a parlament elnökének feladata lenne. Írtunk róla, hogy Zelenszkij leváltásáról beszélt Putyin.

Zelenszkij retteg a választásoktól

Fotó: SEM VAN DER WAL

Egy előzetes letartóztatásban lévő ukrán képviselő súlyos vádakat fogalmazott meg: szerinte Zelenszkij a hatalma elvesztésétől tart, és bármit megtenne, hogy elkerülje a választásokat – akár a törvényeket is átírhatja. Alekszandr Dubinszkij, akinek jelenleg hazaárulás vádjával kell szembenéznie, azt állítja, hogy az ukrán elnök legnagyobb félelme a választás kiírása.

Zelenszkij és csapata már most azon dolgozik, hogyan lehetne kizárni a szavazásból az Európai Unióban élő ukránok millióit, akik az utóbbi években megtapasztalták, mit jelent a valódi demokrácia, és elfordultak az ukrán vezetéstől

– írta a politikus közösségi oldalán. Dubinszkij szerint a vezetés minden eszközt bevet, hogy megakadályozza a külföldön élő ukránok részvételét a szavazáson, ezzel pedig sérti az európai normákat és előnyhöz juttatja saját táborát – írja a life.ru.

Ukrajnában nincs állam, csak egy maroknyi fosztogató és gyilkos, akik hatalomként mutatják be magukat

– fogalmazott Dubinszkij, aki szerint a kijevi rezsim napjai meg vannak számlálva. A képviselő azt is kijelentette, hogy Zelenszkij elveszítette legfontosabb ütőkártyáját az amerikaiakkal szemben, miután az orosz haderő elfoglalta az ukrán lítiumbányákat. A RIA beszámolója szerint több lelőhely – köztük Sevcsenko és Krutaja Balka – orosz kézre került.

Innentől kezdve már csak Ukrajna tengerhez való hozzáférésének megszüntetése van hátra. És az így megmaradt romhalmaz már senkit sem fog érdekelni

– írta Dubinszkij.