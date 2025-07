Valerij Zaluzsnij az Ukrán Fegyveres Erők egykori főparancsnoka, a 2022-ben kitört háborúban az ukrán katonai ellenállás egyik kulcsfigurája volt. A nyugati sajtóban gyakran nevezték Ukrajna hadvezérének. Népszerűsége az ukránok körében is folyamatosan nőtt, ami belpolitikai feszültségekhez vezetett. 2024 februárjában Volodimir Zelenszkij elnök leváltotta őt a hadsereg éléről, majd az Egyesült Királyságba küldte nagykövetként – ami sokak szerint gyakorlatilag politikai száműzetés volt.

Kiderült, Zelenszkij miért tüntette el a volt vezérkari főnökét

Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL

Az ukrajnai választást eredetileg 2024 májusában kellett volna megtartani, ám Zelenszkij elnök a hadiállapotra hivatkozva elhalasztotta azt. Kritikusai szerint ez a lépés valójában a hatalom megtartásáról szólt – különösen annak fényében, hogy egyre több felmérés mutatja:

egy valódi választáson Zaluzsnij akár le is válthatná a regnáló elnököt.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Zelenszkij legnagyobb félelme nem a háború, hanem a választások.

Zelenszkij vs Zaluzsnij

Egy friss közvélemény-kutatás szerint, ha ma tartanák Ukrajnában az elnökválasztást, akkor – a biztos választók körében – a jelenlegi államfő, Volodimir Zelenszkij 30,9 százalékos támogatottsággal nyerne az első fordulóban és szorosan mögötte, 27,7 százalékkal követné őt Valerij Zaluzsnij. A felmérés a Barometer of Public Sentiment, a Janus Institute for Strategic Studies and Forecasting, valamint a SOCIS közös munkája. Az összes választót figyelembe véve – tehát a bizonytalanokat is – Zelenszkij 21,8 százalékos, míg Zaluzsnij 19,6 százalékos támogatottsággal zárná az első fordulót.

Az előrejelzések szerint azonban, a választások második fordulóban drámai fordulat következne be, mivel – a biztos választók körében – Zaluzsnij 60,5 százalékkal győzne, míg Zelenszkij csupán 39,5 százalékot kapna.

Ha pedig minden választót figyelembe vesznek, akkor is Zaluzsnij nyerne, 41,4 százalékkal szemben Zelenszkij 27 százalékával – írja az nv.ua.