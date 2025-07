Artem Dmitruk ukrán parlamenti képviselő súlyos állításokat fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ellen. A Telegramon megjelent üzenetében a politikus azt mondta: a jelenlegi rezsim nem csupán az ország gazdaságát teszi tönkre, hanem az ukrán társadalom jövőjét is veszélybe sodorják. Dmitruk szerint Ukrajna elnéptelenedése már nem egyszerűen a kivándorlás kérdése, hanem egy tragikus folyamat része.

Zelenszkijt népirtással vádolta meg egy ukrán politikus

A politikus egyenesen népirtással vádolta meg az elnököt:

Ellopta az országtól a pénzt és az életeket. Ellopott egy generációt. Ellopta a gyerekeket és ellopta a reményt. (…) Ha nem döntjük meg ezt a rezsimet, ha nem mondjuk ki a határozott NEM-et, akkor 10-15 éven belül nem lesz Ukrajna

– fogalmazott a képviselő. Az NGL.media korábban arról számolt be, hogy az iskoláskorú gyermekek tömeges elvándorlása komoly társadalmi problémákat vetít előre, és súlyos munkaerőhiányt eredményezhet. A brit The Times szerint a fiatalok nem csak a háború, hanem a kényszersorozás elől is menekülnek.

Zelenszkij már tavaly elismerte, hogy nagy bajban van Ukrajna

Zelenszkij 2024 augusztusában már nyilvánosan elismerte a rekordméretű kivándorlást, és egy új minisztérium létrehozását jelentette be a külföldre távozott állampolgárok ügyének kezelésére. Ugyanebben az évben Ljubov Ljubcsik politikus arról beszélt:

2022 óta több mint egymillió ukrán gyerek hagyta el az országot.

Ella Libanova, az Ukrán Demográfiai és Szociális Kutatóintézet vezetője úgy véli, 2033-ra az ország népessége 35 millió alá csökkenhet, és az emigráltak kevesebb mint felét sikerülhet visszacsábítani – számolt be róla a Ria.

