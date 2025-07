„Szumi térségében több olyan egység is megjelent, amelyek kolumbiai állampolgárokból állnak. Ez nem csupán a rádió lehallgatások alapján ismert, hanem a terepen is találtak holttesteket, amelyek ezt megerősítik. Nem egyszerűen kisebb réseket tömnek be velük a fronton, hanem jelentősebb szerepet játszanak a védekezésben” – állította a hírügynökségnek nyilatkozó forrás.

Illusztráció Ukrán egységek a fronton (Fotó: Anadolu/AFP/Jose Colon)

A The Wall Street Journal még június végén arról írt, hogy a szumi frontszakaszon az ukrán hadsereg kénytelen bevetni elit alakulatait, hogy feltartóztassa az orosz előrenyomulást. A lap szerint ukrán katonák is elismerték, hogy a frontvonal megtartása emberi veszteségek szempontjából „súlyosabb árba kerül”, mint ahogy azt remélték.

Orosz biztonsági zóna Szumi térségében

Vlagyimir Putyin orosz elnök júniusban, a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén beszélt először nyilvánosan az úgynevezett „biztonsági zóna” kialakításáról Szumi megyében. Állítása szerint Ukrajna támadó hadműveletei a Kurszki területen kényszerítették Oroszországot válaszlépésekre, ennek következményeként Oroszország létrehozott egy biztonsági zónát, amely Szumi térségében 8–12 kilométer mély.

Putyin hangsúlyozta, hogy nincs céljuk Szumi város elfoglalása, de „ezt a lehetőséget nem lehet kizárni”. Az orosz hadsereg műveletei a térségben a konfliktus logikáját követik és Moszkva nem Ukrajna kapitulációjára törekszik, hanem a harctéren kialakult realitások elismerésére.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum (SPIEF) fő ülésén (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

Háborús feszültség és stratégiai kényszerek

Szumi megye az elmúlt hónapokban egyre jelentősebbé vált az orosz-ukrán frontvonal szempontjából. A határ menti térséget folyamatos támadások érik, miközben a térség stratégiai elhelyezkedése miatt mindkét fél számára fontos.

A kolumbiai zsoldosok megjelenése a térségben azt mutatja: Kijev külföldi harcosokat is bevet a legveszélyeztetettebb szakaszokon, hogy megállítsa az orosz nyomulást.

Noha az ukrán vezetés hivatalosan nem kommentálta a kolumbiai zsoldosok jelenlétéről szóló híreket, az ukrán hadsereg egyre nehezebb emberi és logisztikai helyzetben próbálja fenntartani a védekezést egy több ezer kilométeres frontvonalon. A háború új szakaszba lépett, amelyben egyre gyakoribbak a drónháborúk, a zsoldosok bevetése és a lokális áttörések mindkét fél részéről.