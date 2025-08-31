Ezért érdemes éjszaka zárva tartani a hálószoba ablakát!

A mainzi Johannes Gutenberg Egyetem tanulmánya szerint egyértelmű összefüggés van az éjszakai zajok és a stresszhormonok kibocsátása között. Ezek a stresszhormonok, mint például a kortizol, hosszú távon akár magas koleszterinszinthez, magas vérnyomáshoz és a szív- és érrendszer megterheléséhez is vezethetnek − írja a német Focus.

Érdemes a hálószoba ablakait zárva tartani, a levegőmozgást pedig ventilátorral biztosítani éjszaka

Fotó: Pixabay

Az utcai zaj, az elhaladó autók, a motorosok zaja vagy akár a távoli beszélgetések is jelen vannak sok városban, még zárt ablakok mellett is. Ha éjszaka kinyitjuk az ablakot, ezek a zajok még közvetlenebbül hatolnak be a hálószobába – és zavarják a pihentető alvást. Bár gyakran nem ébredünk fel tudatosan, testünk mégis reagál: a pulzus és a vérnyomás emelkedik, az alvás felületesebbé és kevésbé pihentetővé válik.

Mindez ösztönös. Őseink éjszaka különösen a hangokra támaszkodtak, hogy észleljék a potenciális veszélyeket – például ragadozókat vagy idegeneket. Ez a riadókészültség ma is a tudatalattinkban van. Még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy jól aludtunk, a zaj miatt testünk riadó állapotba kerülhetett.

A Noise & Health szakfolyóiratban megjelent kutatási jelentés megerősíti, hogy az éjszakai környezeti zajterhelés magasabb kockázattal jár a szív- és érrendszeri megbetegedések tekintetében. Ez különösen problémás a városokban, ahol a zajszint ritkán csökken le teljesen. Itt még a rövid zajesemények – például egy autó ajtajának becsapása vagy egy zajos csoport a járdán – is elegendőek lehetnek ahhoz, hogy negatívan befolyásolják az alvást.

Aki mégis friss levegőre vágyik, annak

érdemes kora reggel vagy lefekvés előtt alaposan szellőztetnie. Alternatív megoldásként egy légtisztító vagy egy csendes ventilátor

is kellemes szobahőmérsékletet biztosíthat