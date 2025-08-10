Hírlevél

Két egyszerű lépés, amivel csökkentheti a demencia kockázatát

Egy neurológus, aki a világ különböző pontjain segített betegeken, megosztotta két egyszerű, de hatékony módszerét, amelyek hozzájárulhatnak az agy hosszú távú védelméhez. Az agy egészsége nem csupán genetika kérdése – a mindennapi szokások jelentősen befolyásolják.
A világ különböző részein drasztikus különbségek vannak az agyi betegségek megelőzésében. Míg az Egyesült Államokban könnyen elérhetők a szűrések, addig például Ghánában és Ugandában sokan kezeletlen kockázati tényezőkkel élnek, ami miatt hosszú távon az agy egészsége veszélybe kerül, és növeli a stroke, valamint a demencia kockázatát.

Az extrém hőség nemcsak testi, hanem súlyos mentális zavarokat is okozhat – az agy működése ilyenkor könnyen kibillen az egyensúlyából.
Apró változtatásokkal is támogatható az agy egészsége.
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Két egyszerű módszer az agy egészsége érdekében

Az egyik hatékony módszer a kisebb adagok fogyasztása és a nassolás elhagyása, ami mérsékli a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint kockázatát. A másik kulcsfontosságú szokás a rendszeres testmozgás, amely bizonyítottan csökkenti a neurológiai betegségek előfordulását, és javítja az agyi vérkeringést - írja a New York Post.

 

