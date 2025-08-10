Két egyszerű lépés, amivel csökkentheti a demencia kockázatát

A világ különböző részein drasztikus különbségek vannak az agyi betegségek megelőzésében. Míg az Egyesült Államokban könnyen elérhetők a szűrések, addig például Ghánában és Ugandában sokan kezeletlen kockázati tényezőkkel élnek, ami miatt hosszú távon az agy egészsége veszélybe kerül, és növeli a stroke, valamint a demencia kockázatát.

Apró változtatásokkal is támogatható az agy egészsége.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Két egyszerű módszer az agy egészsége érdekében

Az egyik hatékony módszer a kisebb adagok fogyasztása és a nassolás elhagyása, ami mérsékli a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint kockázatát. A másik kulcsfontosságú szokás a rendszeres testmozgás, amely bizonyítottan csökkenti a neurológiai betegségek előfordulását, és javítja az agyi vérkeringést - írja a New York Post.