Az AI szerelem nem csupán egy futurisztikus kifejezés, hanem valóság. Egy 75 éves férfi Kínában kicsit túl komolyan vette a „digitális kor szerelmét”. A Jiangként azonosított férfi ugyanis fülig beleszeretett – nem egy emberbe –, hanem egy pixelekből álló online AI-nőbe - írja a New York Post.

Egyre több házasságot fenyeget az AI szerelem világa. Fotó: András Siimon / Unsplash

Az idős férfi állítólag órákat töltött a telefonjához tapadva, türelmetlenül várva az előre beprogramozott üzeneteket, amelyek újra és újra megerősítették benne az illúziót, hogy valaki valóban figyel rá. Amikor a felesége szóvá tette a helyzetet, Jiang ledobta a bombát: válni akar, hogy teljes mértékben elköteleződhessen virtuális kedvese mellett. A történet azonban nem jutott idáig, mert felnőtt gyerekei közbeléptek, és gyors leckét adtak neki arról, hogyan működik valójában az AI és maga az élet, amelyet hús-vér emberekkel kell megélni.

Az AI szerelem világszerte kezd beszivárogni

Egy Reddit-felhasználó augusztus 1-jén az AITAH fórumon számolt be sokkoló élményéről. Elmondása szerint, amikor belenézett a férje telefonjába, nem más nőkkel folytatott üzeneteket talált, hanem több AI-chatbot alkalmazást. A férfi ezekben a programokban a kedvenc anime női karaktereivel beszélgetett méghozzá nem baráti, hanem kifejezetten intim hangnemben.