Nyersanyag deal és tűzszünet jöhet holnap Alaszkában

Rendkívüli

alaszkai

Az ukrajnai béke biztosítása érdekében Trump nyersanyag-megállapodást akar kötni Putyinnal. Ukrajnának ezután fontos ásványkincskészletekről kellene lemondania a Donbasszban.
Donald Trump amerikai elnök egy megállapodást szeretne kötni az ukrajnai béke megteremtéséről orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal folytatott alaszkai találkozóján. A lehetséges területi átruházások mellett a megállapodás magában foglalhatja Oroszország számára a nyersanyagokhoz való hozzáférést is – többek között az alaszkai csúcstalálkozó helyszínén, ahogy a Telegraph is beszámol róla.

alaszkában
Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

Trump felajánlhatja Putyinnak Alaszka olaját, gázát és ásványkincseit

Az amerikai állam, amelyet csak a keskeny Bering-szoros választ el Oroszországtól, számos természeti erőforrással rendelkezik, például olajjal és gázzal. A Telegraph szerint a világ olajkészleteinek 13 százaléka Alaszkában található. Ezenkívül olyan ásványkincsek is találhatók, mint a cink, az ólom, az ezüst, az arany, a grafit és a jáde. Elképzelhető, hogy még nagyobb természeti erőforrás-lelőhelyek is találhatók, mivel a régió geológiailag még nem teljesen feltérképezett. A Telegraph szerint Scott Bessent pénzügyminiszter megvizsgálta, hogy milyen gazdasági kompromisszumok lehetségesek Oroszországgal a szankciók feloldása mellett. Ez látszólag elvezetett egy potenciális nyersanyag-megállapodás ötletéhez.

Trumpnak saját geostratégiai érdeke fűződik a természeti erőforrásokhoz

Az, hogy Oroszország milyen mértékben kaphat a természeti erőforrásokhoz hozzáférést még várat magára. Trumpnak azonban az lesz az érdeke, hogy ez bizonyos határok között maradjon. Második ciklusának első napján elrendelte, hogy Alaszkában elsőbbséget élvezzen a földgáz- és ásványkincsek kitermelése. Az elődje, Joe Biden által bevezetett környezetvédelmi korlátozások így már nem érvényesek. Innen ered akkori szlogenje „drill baby drill” (fúrjál bébi fúrjál). Donald Trump már hónapokkal ezelőtt azt üzente Vlagyimir Putyinnak, hogy keressenek közösen milliárdokat az energetika területén. 

 

