Sokkot okozott az interneten a halálos orkatámadás – de a legdurvább dolog csak ezután jött – videó

Az interneten egyre több álhír terjed, köztük a legújabb, Jessica Radcliffe orkatámadásáról szóló videó hamis. A fake news felvételen kardszárnyú delfin látható, de a történet minden részlete kitaláció.

Álhír Jessica Radcliffe trénert ért orkatámadás (Forrás: képkivágás YouTube/E! News)

Álhír terjed egy orkatámadásról

A TikTokon és a Facebookon rövid idő alatt hatalmas nézettséget ért el egy videó, amelyben egy Jessica Radcliffe nevű orkatrénert állítólag megtámad és megöl egy kardszárnyú delfin. A felvétel azonban álhír: ilyen nevű tréner nem létezik, és az orkatámadás sosem történt meg.

A szakértők szerint a videó egyértelműen mesterséges intelligencia segítségével készült.

Az egyik árulkodó jel, hogy egy valódi eset azonnal országos hír lett volna, de erről sehol nem számoltak be.

Emellett az MI által generált emberek mozdulatai, például az ujjak mozgása, gyakran élethűtlenek, és ez a felvételen is megfigyelhető.

A TikTok és a Facebook régóta küzd a félretájékoztatás ellen, és rendelkeznek olyan technológiákkal, amelyek képesek felismerni a fake news tartalmakat, például a vízjelek elemzésével.

Felvetődik azonban a mi – emberek, nézők, tartalomfogyasztók – felelősségünk is.

Kutatások szerint hajlamosabbak vagyunk a szenzációhajhász és negatív hírekre figyelni. Ha valaki megsérül, fájdalmat él át, vagy balesetet szenved, az ilyen tartalom sokkal könnyebben válik virálissá.

Az eredeti cikk a Forbes oldalán jelent meg.