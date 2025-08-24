Az all inclusive ellátásnak lőttek, drasztikus változás várható

Az all inclusive modell, amely hosszú ideje a török üdülések szinonimája, nagy átalakulás előtt áll. A vendégek eddig bőséges kínálatot élvezhettek, azonban ez hamarosan megváltozhat – írja az Informer.

Megszünhet az all inclusive rendszer. Fotó: Informer

Az all inclusive ellátás megszűnésének oka

A drasztikus változás fő oka egyszerű: évente millió tonna étel végzi a kukában, és a turisztikai szektor, hatalmas svédasztalaival, az egyik legnagyobb bűnös. Az emberek többet vesznek el, mint amennyit meg tudnak enni, a szállodák pedig többet készítenek, mint amennyire igény van, így jön létre az ételpazarlás ördögi köre.

Ez a lépés nemcsak ökológiai, hanem gazdasági is. Az élelmiszer-hulladék csökkentésével a szállodák csökkenthetik költségeiket, ami a csomagárakra is hatással lehet.