Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
all inclusive

Az all inclusive ellátásnak lőttek, drasztikus változás várható

40 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az utazók jól ismert nyári élménye hamarosan megváltozhat. Az all inclusive koncepció, amely évek óta a török tengerparti üdülések védjegye, most új irányt vesz. A döntés hátterében gazdasági és fenntarthatósági szempontok állnak, amelyek a jövő turizmusát is meghatározhatják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
all inclusiveTörökországételpazarlásváltozás

Az all inclusive modell, amely hosszú ideje a török üdülések szinonimája, nagy átalakulás előtt áll. A vendégek eddig bőséges kínálatot élvezhettek, azonban ez hamarosan megváltozhat – írja az Informer.

all inclusive
Megszünhet az all inclusive rendszer. Fotó: Informer

Az all inclusive ellátás megszűnésének oka

A drasztikus változás fő oka egyszerű: évente millió tonna étel végzi a kukában, és a turisztikai szektor, hatalmas svédasztalaival, az egyik legnagyobb bűnös. Az emberek többet vesznek el, mint amennyit meg tudnak enni, a szállodák pedig többet készítenek, mint amennyire igény van, így jön létre az ételpazarlás ördögi köre.

Ez a lépés nemcsak ökológiai, hanem gazdasági is. Az élelmiszer-hulladék csökkentésével a szállodák csökkenthetik költségeiket, ami a csomagárakra is hatással lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!