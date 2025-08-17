Itt a friss kutatás: meglepő dolog derült ki a vastagbélrákról

A nagyszabású elemzés a különböző zsírtípusok – telített, telítetlen, állati és növényi – és a vastagbélrák közötti összefüggést vizsgálta. A kutatók három fő megállapításra jutottak:

Mérsékelt telítettzsír-bevitel (<40 g/nap) csökkentheti a vastag- és végbélrák kockázatát.

Az állati zsírok fogyasztása nem mutatott szignifikáns kapcsolatot a vastagbélrák kockázatával.

A növényi zsírok és olajok fogyasztása sem bizonyult védőhatásúnak.

Állati zsírok miatt alakulhat ki a vastagbélrák

Fotó: AFP/Hans Lucas/MATTHIEU DELATY

Miért számítanak meglepőnek ezek az eredmények?

A táplálkozástudomány évtizedekig úgy vélte, hogy az állati zsírok károsak lehetnek a bélrendszerre. Ez a nézet főként gyenge korrelációkon alapult, és nem volt mögötte erős ok-okozati bizonyíték. A friss kutatás azonban arra utal, hogy ezek a hipotézisek nem állják meg a helyüket, mivel még a korábbi gyenge összefüggések sem igazolódtak.

Hogyan érdemes fogyasztani az állati zsírokat?

A tanulmány nem ad konkrét mennyiségi ajánlást, inkább az egyéni toleranciára és az emésztési komfortérzetre hívja fel a figyelmet. A szakértők azt javasolják, hogy hallgassunk a saját testünkre és az úgynevezett enterikus idegrendszerünkre (ENS), amely a bél-agy kapcsolat részeként irányítja az emésztési folyamatokat.