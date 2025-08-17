Itt a friss kutatás: meglepő dolog derült ki a vastagbélrákról

A nagyszabású elemzés a különböző zsírtípusok – telített, telítetlen, állati és növényi – és a vastagbélrák közötti összefüggést vizsgálta. A kutatók három fő megállapításra jutottak:
A táplálkozástudomány évtizedekig úgy vélte, hogy az állati zsírok károsak lehetnek a bélrendszerre. Ez a nézet főként gyenge korrelációkon alapult, és nem volt mögötte erős ok-okozati bizonyíték. A friss kutatás azonban arra utal, hogy ezek a hipotézisek nem állják meg a helyüket, mivel még a korábbi gyenge összefüggések sem igazolódtak.
A tanulmány nem ad konkrét mennyiségi ajánlást, inkább az egyéni toleranciára és az emésztési komfortérzetre hívja fel a figyelmet. A szakértők azt javasolják, hogy hallgassunk a saját testünkre és az úgynevezett enterikus idegrendszerünkre (ENS), amely a bél-agy kapcsolat részeként irányítja az emésztési folyamatokat.
Az, hogy valaki hízik-e vagy sem, nem kizárólag a zsírbevitel függvénye, hanem számos életmódbeli tényezőé. A fogyás és az egészséges testsúly megtartása leginkább személyre szabott módszerekkel érhető el, nem pedig egyetlen makrotápanyag drasztikus csökkentésével.