zsír

Itt a friss kutatás: meglepő dolog derült ki a vastagbélrákról

Meglepő eredményre jutott egy friss kutatás. Az állati zsírok fogyasztása nem növeli a vastagbélrák kockázatát. A korábbi feltételezések szerint a telített zsírsavak, különösen állati eredetű forrásból, komoly rizikófaktort jelenthetnek, ám a legújabb tudományos áttekintés ezt nem igazolta.
A nagyszabású elemzés a különböző zsírtípusok – telített, telítetlen, állati és növényi – és a vastagbélrák közötti összefüggést vizsgálta. A kutatók három fő megállapításra jutottak:

  • Mérsékelt telítettzsír-bevitel (<40 g/nap) csökkentheti a vastag- és végbélrák kockázatát.
  • Az állati zsírok fogyasztása nem mutatott szignifikáns kapcsolatot a vastagbélrák kockázatával.
  • A növényi zsírok és olajok fogyasztása sem bizonyult védőhatásúnak.
Állati zsírok miatt alakulhat ki a vastagbélrák
Fotó: AFP/Hans Lucas/MATTHIEU DELATY

Miért számítanak meglepőnek ezek az eredmények?

A táplálkozástudomány évtizedekig úgy vélte, hogy az állati zsírok károsak lehetnek a bélrendszerre. Ez a nézet főként gyenge korrelációkon alapult, és nem volt mögötte erős ok-okozati bizonyíték. A friss kutatás azonban arra utal, hogy ezek a hipotézisek nem állják meg a helyüket, mivel még a korábbi gyenge összefüggések sem igazolódtak.

Hogyan érdemes fogyasztani az állati zsírokat?

A tanulmány nem ad konkrét mennyiségi ajánlást, inkább az egyéni toleranciára és az emésztési komfortérzetre hívja fel a figyelmet. A szakértők azt javasolják, hogy hallgassunk a saját testünkre és az úgynevezett enterikus idegrendszerünkre (ENS), amely a bél-agy kapcsolat részeként irányítja az emésztési folyamatokat.

Az, hogy valaki hízik-e vagy sem, nem kizárólag a zsírbevitel függvénye, hanem számos életmódbeli tényezőé. A fogyás és az egészséges testsúly megtartása leginkább személyre szabott módszerekkel érhető el, nem pedig egyetlen makrotápanyag drasztikus csökkentésével.

 

 

