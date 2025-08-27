Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zajlik a világháborús készülődés: újabb ország lép a téboly útjára

India

Vadállatok, milliárdok, pénzmosás, botrány – Mi folyik az világhírű szafariban?

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vizsgálatot rendelt el a hét elején az indiai legfelsőbb bíróság az ország híres multimilliárdosa, Mukes Ambani fiának ügyében. Azt kívánják felderíteni, milyen feltételek közepette szerzett be a férfi több ezer vadállatot egy óriási magán állatpark telepítéséhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
IndiaállatparkAnant Ambanivizsgálatbotrány

A nyugat-indiai Gudzsarát államban, Dzsámnagarban létesített Vantara állatparkban több mint kétszáz elefánt, ötven medve, százhatvan tigris, kétszáz oroszlán, kétszázötven leopárd és kilencszáz krokodil él az indiai állatkerteket felügyelő hatóság listája szerint.

Tourists observe a herd of wild Sri Lankan Elephants (Elephas maximus maximus) at Kaudulla National Park in Habarana, Sri Lanka, on July 12, 2025. The park is renowned for its evening gatherings of large elephant herds. (Photo by Krishan Kariyawasam) (Photo by Krishan Kariyawasam / NurPhoto via AFP), állat
A vantarai állatparkban elefántmenhely is működik
Fotó: KRISHAN KARIYAWASAM / NurPhoto

Az állatpark Anant Ambaninak, a Reliances Industries konglomerátum tulajdonosának, az Ázsia leggazdagabb embereként ismert multimilliárdos, Mukes Ambani fiának a tulajdona. 

Az állatok többségét a gyanú szerint illegálisan vitték be az országba, vadvédelmi szakemberek szerint méltatlan módon. Ez utóbbiak petíciója nyomán indította az indiai legfelsőbb bíróság a vizsgálatot. A nyomozás az állatok beszerzésére és tartására, valamint az állatkert tulajdonosának feltételezett pénzmosási ügyleteire terjed ki.

Fényűző partik az állatparkban

Március a Suddeutsche Zeitung számolt be arról, hogy a vantarai magán szafaripark 39 ezer állatot szerzett be, egyebek mellett a Kongói Demokratikus Köztársaságból, az Egyesült Arab Emírségekből, illetve Venezuelából. Az állatpark kedden teljes együttműködéséről biztosította a nyomozókat és ismételten hangsúlyozta, hogy elkötelezett „az átláthatóság, az együttérzés és a törvény tisztelete iránt”.

Tavaly fényűző és extravagáns partit tartottak az állatparkban Anant Ambani esküvője alkalmából, amelyre meghívták Rihanna és Katy Perry énekesnőket is. A több mint kétezer állatfajból összesen 150 ezer példányt tartó Vantara állatparkban működik a világ legnagyobbnak mondott, 400 hektáros elefántmenhelye.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!