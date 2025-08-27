Vadállatok, milliárdok, pénzmosás, botrány – Mi folyik az világhírű szafariban?

A nyugat-indiai Gudzsarát államban, Dzsámnagarban létesített Vantara állatparkban több mint kétszáz elefánt, ötven medve, százhatvan tigris, kétszáz oroszlán, kétszázötven leopárd és kilencszáz krokodil él az indiai állatkerteket felügyelő hatóság listája szerint.

A vantarai állatparkban elefántmenhely is működik

Fotó: KRISHAN KARIYAWASAM / NurPhoto

Az állatpark Anant Ambaninak, a Reliances Industries konglomerátum tulajdonosának, az Ázsia leggazdagabb embereként ismert multimilliárdos, Mukes Ambani fiának a tulajdona.

Az állatok többségét a gyanú szerint illegálisan vitték be az országba, vadvédelmi szakemberek szerint méltatlan módon. Ez utóbbiak petíciója nyomán indította az indiai legfelsőbb bíróság a vizsgálatot. A nyomozás az állatok beszerzésére és tartására, valamint az állatkert tulajdonosának feltételezett pénzmosási ügyleteire terjed ki.

Fényűző partik az állatparkban

Március a Suddeutsche Zeitung számolt be arról, hogy a vantarai magán szafaripark 39 ezer állatot szerzett be, egyebek mellett a Kongói Demokratikus Köztársaságból, az Egyesült Arab Emírségekből, illetve Venezuelából. Az állatpark kedden teljes együttműködéséről biztosította a nyomozókat és ismételten hangsúlyozta, hogy elkötelezett „az átláthatóság, az együttérzés és a törvény tisztelete iránt”.

Tavaly fényűző és extravagáns partit tartottak az állatparkban Anant Ambani esküvője alkalmából, amelyre meghívták Rihanna és Katy Perry énekesnőket is. A több mint kétezer állatfajból összesen 150 ezer példányt tartó Vantara állatparkban működik a világ legnagyobbnak mondott, 400 hektáros elefántmenhelye.