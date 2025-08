Fél évet dolgozik, mégis dömperrel hordja haza a milliókat

Csak az év felében dolgozik, mégis évente 122 ezer dollárt (42 millió forint) keres egy fiatal ausztrál lány. Az álommunka a fiatal Ashela számára egy dömper és egy bányászati cég képében robbant be.

Ashlea-nál az álommunka egy dömper képében jelentkezett (illusztráció) Fotó: SHOX art/pexels

Álommunka dömperrel

Hat évvel ezelőtt még kezdőként lépett be a bányászat világába, 36,50 dolláros órabérrel. Alig három hónap alatt már 43,50 dollárt keresett óránként, ami éves szinten 94–95 ezer dollárt jelentett számára. Nem is akárhogyan: két hét munka után két hét szabadnap járt neki, vagyis az év 52 hetéből ténylegesen csak 22-t tölt munkával.

Ashlea jelenlegi órabére 51,50 dollár, ami bónusz nélkül is évi 112 000 dolláros jövedelmet jelent. További 10 000 dollár bónusszal 122 000 dollárra emelkedik ez az összeg, és ha közvetlenül a bányacég alkalmazza, évente még 3 000 dollár hűségbónusz is jár. Sőt, a vállalat profitmegosztást is biztosít, így még több bevételhez juthat.

A dömpervezető külön kiemeli: a lakhatást, étkezést és repülőjegyeket a munkáltató biztosítja, így kiadásai minimálisak maradnak. Ez az állás nemcsak jól fizet, de kiszámítható és rugalmas életformát is kínál – már ha az ember hajlandó beleállni a bányászati munka világába.

A fiatal nő azóta is FIFO-állásban dolgozik (fly-in fly-out), és nem titkolja, hogy döntését nem bánta meg. Munkája lehetővé tette, hogy ne csak anyagilag, de életstílusában is szintet lépjen. A TikTokon egzotikus utazásokat és luxuscikkeket mutat be – és mindezt a dömper kormányától indulva érte el.

A FIFO-állás elsősorban Ausztráliában, Kanadában és más nagy, ritkán lakott országokban használt foglalkoztatási forma, főként a bányászatban, olajiparban vagy távoli ipari projektekben. A munkavállalók repülővel utaznak a lakóhelyükről egy távoli munkaterületre, ahol meghatározott ideig dolgoznak, majd ugyanígy visszautaznak pihenőidőre.

Az eredeti cikk a The Sun oldalán jelent meg.