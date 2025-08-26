Így pusztítja el magát, aki csak napi öt órát alszik

A sikeres emberek gyakran dicsekednek azzal, hogy napi 4-5 óra alvással is boldogulnak. De vajon valóban egészséges ilyen keveset aludni? Egy több mint 100 ezer fős kutatás szerint az alvás mennyisége komoly hatással van a szervezetünkre – méghozzá nem is akárhogyan.

A megfelelő alvás mennyisége kulcs az egészséges élethez – se túl sok, se túl kevés nem jó.

Fotó: Science Photo Library via AFP/CAIA IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Caia Image/Science Photo Library

Az alvás legfontosabb szereplője az agyunk. Napközben érzékszerveinken keresztül hatalmas mennyiségű információ éri, amit 16 óra aktív működés után már nem tud hatékonyan feldolgozni. Ilyenkor jön az alvás, ami lehetővé teszi az idegsejtek regenerálódását, az emlékek feldolgozását, a szervezet méregtelenítését és a sebek gyógyulását. A test és az immunrendszer is ekkor töltődik fel.

Mi történik a szervezettel, ha túl kevés vagytúl sok az alvás?

Egy kanadai kutatás 21 ország 117 ezer résztvevőjét vizsgálta meg, és az alvási szokásaikat hasonlította össze egészségi állapotukkal. A vizsgálat során az alvás mennyiségét, a lefekvési és kelési időpontokat, valamint a nappali szundik időtartamát is feljegyezték. Az eredmények meglepő összefüggésekre mutattak rá.

A résztvevők 43 százaléka aludt napi 6-8 órát, 26 százalék 8-9 órát, 14 százalék 9-10 órát, míg 7,5 százalék ennél is többet. Csupán 9,5 százalék tartozott a 6 óránál kevesebbet alvók közé. Az extrém hosszú alvást igénylőknél gyakrabban fordult elő depresszió, magas vérnyomás, COPD, valamint jelentősebb alkohol- és dohányfogyasztás is. Ugyanez a csoport volt fizikailag kevésbé aktív, és több szív- és érrendszeri megbetegedést is szenvedtek.

A keveset alvóknál több volt a baleset, és magasabb volt az elhalálozási arány is. Ez alátámasztja, hogy a túl kevés alvás nemcsak fáradtságot, de hosszú távon súlyos egészségügyi problémákat okoz.

Kevés alvás hizlal – tudományosan bizonyítva

Az alváshiány hormonális egyensúlyzavart is okoz. A szervezet kevesebb leptint termel, ami a jóllakottság érzéséért felel, viszont megnöveli a ghrelin szintet, ami étvágyfokozó hormon. Ez gyakran túlevéshez, majd túlsúlyhoz és akár 2-es típusú cukorbetegséghez is vezethet.

Túl sok alvás mögött akár betegség is állhat

A kutatók szerint az extrém hosszú alvás – például 9-10 óra felett – sok esetben nem az egészséges életvitel jele, hanem valamilyen rejtett betegség tünete lehet. Ezért fontos, hogy ne csak a mennyiségre figyeljünk, hanem az alvás minőségére is.