Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
alvás

Ez a sport garantálja a pihentető alvást!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az alvás kiemelt szerepet játszik a testi és lelki egészség fenntartásában, de sokan küzdenek a pihenés minőségével. Kutatások szerint a magas intenzitású jóga kimondottan hatékony, mivel az alvás mélyebb és pihentetőbb lesz, miközben a test és az idegrendszer is regenerálódik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
alváspihentető alvásjóga

A Harbini Sportegyetem metaanalízise 30 tanulmány alapján 2500 résztvevővel vizsgálta, mely fizikai aktivitások segítik leginkább az alvást. Az eredmények szerint a magas intenzitású jóga kiemelkedő hatással van az alvás minőségére, már heti két 30 perces gyakorlás is érzékelhető javulást hoz, és 8–10 hét rendszeres edzés után a hatás fokozódik – írja a Bild.

alvás
A rendszeres jógával javítható az alvás minősége. Fotó: Unsplash

Hogyan segít a jóga a pihentető alvásban?

A jóga nemcsak a testet, hanem a légzést is edzi. Ez aktiválhatja a paraszimpatikus idegrendszert, amely a nyugalmi szakaszban irányítja a szívverést és az emésztést. A jóga az agyhullámokra gyakorolt hatása is hozzájárulhat a mélyebb alváshoz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!