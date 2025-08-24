Ez a sport garantálja a pihentető alvást!

A Harbini Sportegyetem metaanalízise 30 tanulmány alapján 2500 résztvevővel vizsgálta, mely fizikai aktivitások segítik leginkább az alvást. Az eredmények szerint a magas intenzitású jóga kiemelkedő hatással van az alvás minőségére, már heti két 30 perces gyakorlás is érzékelhető javulást hoz, és 8–10 hét rendszeres edzés után a hatás fokozódik – írja a Bild.

A rendszeres jógával javítható az alvás minősége. Fotó: Unsplash

Hogyan segít a jóga a pihentető alvásban?

A jóga nemcsak a testet, hanem a légzést is edzi. Ez aktiválhatja a paraszimpatikus idegrendszert, amely a nyugalmi szakaszban irányítja a szívverést és az emésztést. A jóga az agyhullámokra gyakorolt hatása is hozzájárulhat a mélyebb alváshoz.