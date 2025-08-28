Így teszi tönkre a testét éjszaka anélkül, hogy tudná

Az emberek többsége ösztönösen veszi fel azt a testhelyzetet, amely számára a legkényelmesebbnek tűnik. Az alvási pozíció azonban nem csupán kényelmi kérdés, hanem hosszú távon komoly egészségügyi következményekkel is járhat. A Focus információi szerint a rossz tartás alvás közben éppúgy terheli a testet, mint a helytelen ülés napközben.

Alvási pozíció

Fotó: Unsplash

Alvási pozíció és egészség

Noha az emberek körülbelül hetven százaléka oldalt alszik, ez a póz idővel kellemetlen tüneteket idézhet elő. A váll és a nyak különösen sérülékeny, de a térd és a csípő is panaszos lehet a hosszú távú terheléstől. A látszólag kényelmes helyzet tehát sokszor rejtett fájdalmak forrása.

Az embriófekvés, amelyben a térdek felhúzva és a fej előrehajolva pihen, különösen kockázatos. A gerinc ebben a testhelyzetben túlságosan meghajlik, a mellkas pedig összenyomódik. Ez a póz a napközben gyakran felvett, irodai görnyedt tartás meghosszabbítása, amely hosszú távon izomrövidülést és testtartási problémákat okozhat.

Hogyan találjuk meg a megfelelő pozíciót?

A szakemberek szerint az alvási pozíció megváltoztatása nem könnyű, de három-négy hét alatt új szokást lehet kialakítani. A tudatos választás segíthet megelőzni a reggeli merevséget, a krónikus fájdalmakat és hozzájárulhat a pihentetőbb alváshoz.