Erre nagyon figyeljen! Évekre előre jelzi az Alzheimer-kórt

A tudósok a világ eddigi legnagyobb biobank-adatbázisát elemezve rájöttek, hogy a krónikus emésztőrendszeri gondok – például a gyulladásos bélbetegség, a reflux, a cukorbetegség vagy a vitaminhiány – jelentősen növelik a későbbi Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát. Hasonló kapcsolatot mutattak ki a Parkinson-kórral is.

A tudósok szerint a bél–agy kapcsolat kulcsszerepet játszhat az Alzheimer-kór kialakulásában, évekkel a tünetek előtt figyelmeztetve.

Fotó: Unsplash

A belekben kezdődhet az Alzheimer-kór?

A kutatás szerint ezek a problémák akár 15 évvel a tünetek előtt is figyelmeztethetnek a betegség veszélyére – írja a Daily Mail. Ez óriási lehetőséget adna a korai diagnózisra, ami kulcsfontosságú, hiszen az Alzheimer-kór jelenleg nem gyógyítható, de a kezelés lassíthatja a leépülést.

„Megértve a bél–agy tengely kapcsolatát, sokkal pontosabban előrejelezhetjük a betegségek kockázatát, és célzottabb terápiákat fejleszthetünk ki” – írták a kutatók a Science Advances szaklapban.

Akár 15 évvel előre jelezhető az Alzheimer – a gyomrunkban lapul a kulcs

Fotó: Unsplash

Világszerte már több mint 400 millió ember él Alzheimer- vagy Parkinson-kórral, és a szám rohamosan nő. Csak az Egyesült Királyságban közel egymillió embert érint a demencia, de a szakértők szerint a valódi szám ennél jóval magasabb, mivel sokaknál nincs hivatalos diagnózis.

Az Alzheimer-kór első jelei közé tartozik a feledékenység, a gondolkodási nehézségek és a beszédzavarok, amelyek idővel súlyosbodnak. A Parkinson-kórnál a remegés, az izommerevség és a lelassult mozgás a legjellemzőbb, de memória- és gondolkodási problémák ott is megjelenhetnek.