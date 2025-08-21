Öregedés vagy Alzheimer-kór? - Így tudja megkülönböztetni!

Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb formája, amely világszerte milliókat érint. A betegség során az agy idegsejtjei fokozatosan leépülnek, amit az amiloid plakkok és a tau-fehérje gubancok kialakulása okoz. Ezek az elváltozások vezetnek a memóriazavarokhoz, a koncentrációs nehézségekhez és végül a személyiség fokozatos megváltozásához.

Öregedés vagy Alzheimer-kór?

Fotó: ANDREW BROOKES / Connect Images

Alzheimer-kór : tíz figyelmeztető tünet

A Német Alzheimer Társaság szakértői szerint az alábbi jelek esetén érdemes orvoshoz fordulni:

Gyakori memóriakiesések – például fontos találkozók, teendők rendszeres elfelejtése Tervezési és problémamegoldási nehézségek – szokatlan lassúság a mindennapi feladatokban Mindennapi tevékenységek nehezítettsége – rutinfeladatok hirtelen gondot okoznak Térbeli és időbeli tájékozódási problémák – az évszak, időpont vagy hely felismerésének zavara Érzékelési zavarok – arcok, tárgyak felismerésének nehézsége Nyelvi problémák – beszélgetések követésének és szavak megtalálásának gondjai Tárgyak rossz helyre tétele – például kulcs a postaládában vagy cipő a hűtőben Ítélőképesség csökkenése – szokatlan döntések, pénzkezelési hibák Kezdeményezőkészség elvesztése – hobbi és társasági élet háttérbe szorulása Személyiségváltozások – hirtelen hangulatingadozások, bizalmatlanság, szorongás