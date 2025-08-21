Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sajtóinformáció: az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfi ukrán titkosügynök volt

Alzheimer

Öregedés vagy Alzheimer-kór? - Így tudja megkülönböztetni!

14 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az öregedéssel sokan tapasztalnak kisebb feledékenységet. Ez még nem jelenti automatikusan azt, hogy Alzheimer-kór áll a háttérben. A szakértők azonban összegyűjtötték azokat a tüneteket, amelyek komolyabb problémára utalhatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alzheimermemóriazavardemenciatünetek

Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb formája, amely világszerte milliókat érint. A betegség során az agy idegsejtjei fokozatosan leépülnek, amit az amiloid plakkok és a tau-fehérje gubancok kialakulása okoz. Ezek az elváltozások vezetnek a memóriazavarokhoz, a koncentrációs nehézségekhez és végül a személyiség fokozatos megváltozásához.

Alzheimer-kór
Öregedés vagy Alzheimer-kór? 
Fotó: ANDREW BROOKES / Connect Images

Alzheimer-kór: tíz figyelmeztető tünet

A Német Alzheimer Társaság szakértői szerint az alábbi jelek esetén érdemes orvoshoz fordulni:

  1. Gyakori memóriakiesések – például fontos találkozók, teendők rendszeres elfelejtése
  2. Tervezési és problémamegoldási nehézségek – szokatlan lassúság a mindennapi feladatokban
  3. Mindennapi tevékenységek nehezítettsége – rutinfeladatok hirtelen gondot okoznak
  4. Térbeli és időbeli tájékozódási problémák – az évszak, időpont vagy hely felismerésének zavara
  5. Érzékelési zavarok – arcok, tárgyak felismerésének nehézsége
  6. Nyelvi problémák – beszélgetések követésének és szavak megtalálásának gondjai
  7. Tárgyak rossz helyre tétele – például kulcs a postaládában vagy cipő a hűtőben
  8. Ítélőképesség csökkenése – szokatlan döntések, pénzkezelési hibák
  9. Kezdeményezőkészség elvesztése – hobbi és társasági élet háttérbe szorulása
  10. Személyiségváltozások – hirtelen hangulatingadozások, bizalmatlanság, szorongás

Mikor kell orvoshoz fordulni?

A szakértők hangsúlyozzák: ha a tünetek ismételten jelentkeznek, elengedhetetlen a szakorvosi vizsgálat. Az Alzheimer-kór kezelése annál hatékonyabb lehet, minél korábban kezdik el. A modern terápiák és gyógyszerek ugyan nem gyógyítják a betegséget, de lassíthatják a lefolyását, és javíthatják az érintettek életminőségét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!