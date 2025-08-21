Öregedés vagy Alzheimer-kór? - Így tudja megkülönböztetni!
Az öregedéssel sokan tapasztalnak kisebb feledékenységet. Ez még nem jelenti automatikusan azt, hogy Alzheimer-kór áll a háttérben. A szakértők azonban összegyűjtötték azokat a tüneteket, amelyek komolyabb problémára utalhatnak.
Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb formája, amely világszerte milliókat érint. A betegség során az agy idegsejtjei fokozatosan leépülnek, amit az amiloid plakkok és a tau-fehérje gubancok kialakulása okoz. Ezek az elváltozások vezetnek a memóriazavarokhoz, a koncentrációs nehézségekhez és végül a személyiség fokozatos megváltozásához.
Kezdeményezőkészség elvesztése – hobbi és társasági élet háttérbe szorulása
Személyiségváltozások – hirtelen hangulatingadozások, bizalmatlanság, szorongás
Mikor kell orvoshoz fordulni?
A szakértők hangsúlyozzák: ha a tünetek ismételten jelentkeznek, elengedhetetlen a szakorvosi vizsgálat. Az Alzheimer-kór kezelése annál hatékonyabb lehet, minél korábban kezdik el. A modern terápiák és gyógyszerek ugyan nem gyógyítják a betegséget, de lassíthatják a lefolyását, és javíthatják az érintettek életminőségét.
