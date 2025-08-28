Dermesztő jelenetek: Anne Hathaway hatalmasat zakózott a forgatáson

Anne Hathaway ismét Andy Sachs szerepében tér vissza Az ördög Pradát visel 2 című filmben, amelynek forgatása jelenleg is zajlik New Yorkban. A napokban azonban kisebb közjáték zavarta meg a munkát: Hathaway egyik jelenet közben leesett egy lépcsőn, miután eltört a magas sarkú cipője. A balesetnek tűnő eset akár a film egy részlete is lehetett, hiszen a színésznő azonnal nevetve felállt, és a stáb többi tagját is megnyugtatta egy játékos kézmozdulattal.

Képen Anne Hathaway Fotó: Instagram/Anne Hathaway

Anne Hathaway stílusa új szintre lépett – Andy karaktere még mindig divatikon

A jelenetben Hathaway egy áttetsző, kockás blúzt, fekete fehérneműt és pliszírozott szoknyát viselt – Andy ikonikus stílusa láthatóan megmaradt, sőt, talán még karakteresebbé vált. A karakter átalakulása, amely az első rész egyik fő témája volt, tovább él a folytatásban is. A cipő, amely a kis híján komolyabb balesethez vezetett, szintén a ruházat része volt – így nem kizárt, hogy a botlás is része a forgatókönyvnek.

Anne Hathaway esése tehát vagy egy peches baleset, vagy egy jól időzített filmes momentum – egy biztos: a rajongók világszerte izgatottan várják a premier dátumát.

A folytatásról korábban már beszámoltunk, amikor nyilvánosságra kerültek az első hivatalos fotók a forgatásról.