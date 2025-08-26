Meglepő fordulat: az Antarktisz hirtelen visszanyert 100 milliárd tonna jeget

Az Antarktiszon 2024-ben váratlan fordulat történt a klímatudomány számára: a kontinens több mint 100 milliárd tonna jéggel gyarapodott egyetlen év leforgása alatt, ezzel szembemenve a hosszú ideje tartó, folyamatos jégveszteségi trenddel.

Az Antarktiszon a jég növekedése elérte a 100 milliárd tonnát egy év alatt – a klímakutatók is értetlenül állnak a váratlan változás előtt.Fotó: JOSE JORQUERA / University of Santiago USACH

Évtizedeken keresztül az Antarktisz a klímaváltozás egyik jelképévé vált: olvadó gleccserek, összeomló jégtáblák és emelkedő tengerszintek uralták a híreket. A mostani műholdas és helyszíni mérésekkel megerősített adatok azonban teljesen váratlanul érték a szakembereket.

Mi okozhatta az Antarktisz jégtömegének ilyen mértékű növekedését?

Első kutatási eredmények szerint több tényező együttes hatása vezethetett a jég növekedéséhez:

– a szokásosnál nagyobb hóesés bizonyos térségekben,

– hidegebb óceáni hőmérséklet,

– és megváltozott széljárási mintázatok.

Ezek a tényezők úgy tűnik, ideiglenesen megemelték a jégtakarót, különösen a stabilabbnak tartott kelet-antarktiszi régióban.

A klímaváltozás még nem állt meg – de a természet meglepetést okozott

A szakértők hangsúlyozzák, hogy ez az esemény nem írja felül a hosszú távú globális felmelegedési trendeket. Ugyanakkor erőteljes emlékeztetőként szolgál arra, mennyire összetett és kiszámíthatatlan tud lenni bolygónk működése.

A klímaváltozás riasztó valósága közepette ez a ritka jégnyereség mégis reményt adhat – egy rövid pillantás a természet azon képességére, hogy olykor új irányt vegyen, ha csak átmenetileg is.

Ez a felfedezés új kérdéseket vet fel bolygónk jövőjével kapcsolatban, és arra készteti a tudósokat, hogy elgondolkodjanak: vajon mi lesz a következő meglepő fordulat a klímaváltozás történetében?

Az Antarktiszi jégtömeg változásai kapcsán korábban már beszámoltunk a Végítélet-gleccser olvadásáról is, amely jelentős hatással van a tengerszint emelkedésére erről bővebben itt olvashat.