Nem hiszi el, mennyit keres az anyatejével egy nő: mutatjuk a zavarba ejtő részleteket!

Az anyatej egyre népszerűbb termékké válik a felnőttek között, főként azok körében, akik természetes fehérjeforrást keresnek. McKenzie Stelly, aki eredetileg nehézségekkel küzdött gyermekei szoptatásában, felfedezte, hogy a tejfeleslege értékesíthető. Mára komoly bevételre tett szert az anyatej eladásából, különösen testépítők körében, akik prémium árat hajlandók fizetni érte.
Az anyatej eladása nem csupán egyszerű fejésből áll. McKenzie elmondta, hogy szigorú rutint kell követnie a tejcsatornák eltömődésének elkerülése érdekében, és rendszeresen fertőtleníti a pumpákat, amelyek akár 100 ezer forintba is kerülhetnek. A Daily Star információi szerint emellett külön hűtőszekrényt is vásárolt, hogy megfelelően tárolhassa a tejet a folyamatos készletforgás miatt. Ez a háttérmunka fontos része annak, hogy a termék mindig friss és biztonságos legyen a vásárlók számára.
Bár McKenzie vállalkozása nagy figyelmet és kritikát is kapott, ő határozottan kiáll a döntése mellett. Sokan támadták amiatt, hogy pénzt keres az anyatejjel, de számára ez a saját teste feletti kontrollról és a családja megélhetéséről szól. Hangsúlyozza, hogy az anyatej egy különleges, időigényes termék, amelyet nem kötelező árulni, ezért az ára tükrözi az általa befektetett időt és energiát.