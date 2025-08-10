Hírlevél

anyatej

Nem hiszi el, mennyit keres az anyatejével egy nő: mutatjuk a zavarba ejtő részleteket!

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
A 23 éves McKenzie Stelly számára az anyatej nem csak gyermekének táplálékát jelenti, hanem komoly pénzkereseti lehetőséget is. Az anyatej iránti kereslet egyre nő a testépítők körében, akik magas fehérjetartalma miatt imádják ezt a természetes táplálékot. McKenzie ezt a lehetőséget kihasználva havi több, mint egy millió forintot keres, miközben gondosan ügyel a fejési rutinjára és a tej minőségére.
anyatejtestépítőAmerika

Az anyatej egyre népszerűbb termékké válik a felnőttek között, főként azok körében, akik természetes fehérjeforrást keresnek. McKenzie Stelly, aki eredetileg nehézségekkel küzdött gyermekei szoptatásában, felfedezte, hogy a tejfeleslege értékesíthető. Mára komoly bevételre tett szert az anyatej eladásából, különösen testépítők körében, akik prémium árat hajlandók fizetni érte. 

anyatej
Az anyatej fejése és tárolása komoly odafigyelést igényel. Fotó: Daily Star / McKenzie Stelly / SWNS

Az anyatej eladásának kihívásai és a háttérmunka

Az anyatej eladása nem csupán egyszerű fejésből áll. McKenzie elmondta, hogy szigorú rutint kell követnie a tejcsatornák eltömődésének elkerülése érdekében, és rendszeresen fertőtleníti a pumpákat, amelyek akár 100 ezer forintba is kerülhetnek. A Daily Star információi szerint emellett külön hűtőszekrényt is vásárolt, hogy megfelelően tárolhassa a tejet a folyamatos készletforgás miatt. Ez a háttérmunka fontos része annak, hogy a termék mindig friss és biztonságos legyen a vásárlók számára.

Bár McKenzie vállalkozása nagy figyelmet és kritikát is kapott, ő határozottan kiáll a döntése mellett. Sokan támadták amiatt, hogy pénzt keres az anyatejjel, de számára ez a saját teste feletti kontrollról és a családja megélhetéséről szól. Hangsúlyozza, hogy az anyatej egy különleges, időigényes termék, amelyet nem kötelező árulni, ezért az ára tükrözi az általa befektetett időt és energiát.

@mckenzie.sahm Yall, this was 5 days in the fridge!!! #lactation #exclusivelypumping #exclusivepumper #lactationsupport #mama #momssupportingmoms #milk #babyfever #fyp ♬ sonido original - BACK TO THE 90's

 

