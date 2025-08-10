Nem hiszi el, mennyit keres az anyatejével egy nő: mutatjuk a zavarba ejtő részleteket!

Az anyatej egyre népszerűbb termékké válik a felnőttek között, főként azok körében, akik természetes fehérjeforrást keresnek. McKenzie Stelly, aki eredetileg nehézségekkel küzdött gyermekei szoptatásában, felfedezte, hogy a tejfeleslege értékesíthető. Mára komoly bevételre tett szert az anyatej eladásából, különösen testépítők körében, akik prémium árat hajlandók fizetni érte.

Az anyatej fejése és tárolása komoly odafigyelést igényel. Fotó: Daily Star / McKenzie Stelly / SWNS

Az anyatej eladásának kihívásai és a háttérmunka

Az anyatej eladása nem csupán egyszerű fejésből áll. McKenzie elmondta, hogy szigorú rutint kell követnie a tejcsatornák eltömődésének elkerülése érdekében, és rendszeresen fertőtleníti a pumpákat, amelyek akár 100 ezer forintba is kerülhetnek. A Daily Star információi szerint emellett külön hűtőszekrényt is vásárolt, hogy megfelelően tárolhassa a tejet a folyamatos készletforgás miatt. Ez a háttérmunka fontos része annak, hogy a termék mindig friss és biztonságos legyen a vásárlók számára.