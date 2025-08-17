Hírlevél

apáca

Apácák az abszurditás ellen – a woke őket is elérte

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy apáca könnyeivel küzd a Szent Péter téren az új pápa megválasztására várva, miközben a bíborosok megkezdik a konklávét
Fotó: Christopher Furlong
Döntése értelmében az apácáknak biztosítaniuk kellene az abortusz és a fogamzásgátlás költségeit az alkalmazottjaiknak. Az apácarend fellebbez.
apácaDonald Trumpbíróság

Egy amerikai szövetségi bíró a „Little Sisters of the Poor” katolikus apácarend, valamint a Trump-kormányzat vallási lelkiismereti szabálya ellen döntött, és Pennsylvania és New Jersey mellé állt az apácák elleni perben – írja a Magyar Nemzet a The Post Millennial cikkét szemlézve. 

apácarend
Az apácarend  teljesen érthetetlen okokból már majdnem tíz éve jár a bíróságra (A kép illusztráció)
Fotó: AFP

Apácarend küzdelme az abszurditás ellen

A bíró totálisan abszurd döntésének az a lényege, hogy

a katolikus szervezetnek biztosítania kell az abortuszt és a fogamzásgátlókat alkalmazottjai számára, és ezt egy egészségügyi tervben is közzé kell tenni.

Az apácarend fellebbezni fog a bírósági döntés ellen.

Mint a The Post Millennial megjegyzi, az államok évek óta próbálkoznak, hogy a katolikus szervezetet rávegyék, hogy biztosítsa az abortuszt és a fogamzásgátlókat az alkalmazottjai számára. Két Legfelsőbb Bírósági ítélet is született a vallási csoport javára, de ezzel nem értek véget a megpróbáltatásaik. A Barack Obama korábbi demokrata elnök által kinevezett Wendy Beetlestone bíró az idős szegényeket segítő vallási csoport ellen döntött.

 

