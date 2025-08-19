Hihetetlen felfedezés! Jézus apostolainak szülőhelyét találhatták meg

A DailyMail cikke szerint a kutatók az El-Araj nevű helyszínen, a Galileai-tenger északi partján tárták fel a romokat, amelyeket sokan Bethsaida faluval azonosítanak. Az Újszövetség szerint itt élt Péter, András és Fülöp, Jézus három tanítványa, akik halászokként keresték kenyerüket, mielőtt Krisztust követték. A János evangéliuma is egyértelműen utal erre a településre, mint az apostolok otthonára.

Az izraeli tűzvész fedte fel az apostolok szülőhelyét (Illusztráció!)

Fotó: Zehra Rekibe Başol/pexels

A tűzvész, amely július végén végigsöpört a térségen, elpusztította a Betiha Természetvédelmi Terület sűrű növényzetét. Ennek következtében régészek olyan területeket is megvizsgálhattak, amelyek korábban megközelíthetetlenek voltak. A felszínen előkerültek római kori falmaradványok, épületnyomok és edénytöredékek, amelyek mind a korabeli városi élet jelenlétét bizonyítják.

Apostolok és a római kori város nyomai

A régészeti feltárások során előkerült egy római fürdő, egy oszloptöredék és több halászathoz kapcsolódó eszköz, amelyek azt bizonyítják, hogy Bethsaida a római időkben nem csupán halászfalu, hanem városi rangú település volt. A történelmi források, köztük Josephus Flavius írásai is megerősítik ezt a képet.

A római rétegek fölött bizánci kori templom és kolostor maradványai is előkerültek. A templom mozaikpadlóján Péter neve szerepel mint „az apostolok fejedelme”. Ez arra utal, hogy a keresztény hagyományban Bethsaida mindig is szorosan kapcsolódott Péter alakjához.

Mit jelent a felfedezés a keresztény világ számára? A szakértők szerint ez az egyik legerősebb bizonyíték arra, hogy Bethsaida volt Péter és András otthona. A bizánci bazilika feltehetően az apostolok házának emlékére épült, amelyet már a 8. században is zarándokhelynek tartottak. Bár a történészek között akadnak eltérő nézetek, a mostani leletek közelebb visznek ahhoz, hogy végleg tisztázzuk az apostolok valódi szülőhelyét.

Izraelben több régészeti felfedezést is tettek, erről korábbi cikkeinkben olvashatnak.