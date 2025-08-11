Leállt négy reaktor az atomerőműben – meglepő oka volt a hibának

Az EDF francia áramszolgáltató közlése szerint a hűtővíz-szivattyúkat ellátó szűrődobokban tömegesen jelentek meg medúzák, ami automatikus leállást váltott ki az atomerőműben. Három blokk vasárnap késő este állt le, a negyedik hétfő reggel 6:20-kor kapcsolt ki a biztonsági előírásoknak megfelelően.

A gravelines-i atomerőmű négy blokkját medúzainvázió miatt kellett leállítani Franciaországban.

Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Atomerőmű leállás: teljesen leállt a gravelines-i létesítmény

A fennmaradó két reaktor karbantartás miatt már korábban nem termelt, így az atomerőmű ideiglenesen teljesen leállt. A szakemberek jelenleg diagnosztikai vizsgálatokat végeznek és beavatkozásokat hajtanak végre annak érdekében, hogy a blokkok biztonságosan újraindulhassanak.

A Gravelines-i atomerőmű hat darab, egyenként 900 megawatt teljesítményű nyomottvizes reaktorral rendelkezik, és Nyugat-Európa legnagyobb ilyen típusú létesítménye. A tervek szerint 2040-ig két új, egyenként 1600 megawattos EPR2 reaktort is üzembe helyeznek itt.