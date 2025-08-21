Újabb európai országnak lehet atomfegyvere

Az Oroszországgal szövetséges Fehéroroszország nem rendelkezik saját nukleáris fegyverrel, de orosz taktikai atomfegyvereket állomásoztat területén, amelyek felett Moszkva tartja kézben az ellenőrzést.

Fehéroroszország még nem rendelkezik saját atomfegyverrel

Fotó: Russia Beyond

Belorusszia korábban Kínával hajtott végre közös rakétafejlesztést, a héten pedig jelezte, hogy katonai együttműködését Iránnal is elmélyíti.

Az ország nyugaton három NATO-tagállammal, Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal, délen pedig Ukrajnával határos.

Atomfegyver lehet a Polonezből

Aljakszandr Lukasenka, aki 1994 óta irányítja Fehéroroszországot, csütörtökön, egy fegyveripari tanácskozáson sürgette a rakétagyártás korszerűsítését. Úgy fogalmazott: a fokozódó katonai fenyegetések és a nyugati szomszédok fegyverkezése arra kényszeríti Fehéroroszországot, hogy folyamatosan erősítse saját, valamint Oroszországgal közös védelmi képességeit. A Polonez típusú rakétavető ma korszerű rendszernek számít, ám annak a lehetőségét is vizsgálják, hogyan lehetne ezeknek a rakétáit nukleáris robbanófejekkel ellátni. A kínai együttműködésben fejlesztett rakétavetők 2016 óta állnak hadrendben, hatótávolságuk 300 kilométer.