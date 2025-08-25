Hírlevél

Rendkívüli

Súlyos dolog derült ki Németországról, nagyon nagy bajban vannak!

fbi

Milliárdos kárt okoz az új internetes átverés, az időseket célozzák

Új internetes átverés szedi áldozatait Amerikában: az FBI szerint a Phantom Hacker nevű csalás már több mint egymilliárd dolláros kárt okozott. Az átverés főként időseket célozva.
Egyre több amerikai esik áldozatul a „Phantom Hacker” néven ismert csalássorozatnak, amely eddig már több mint egymilliárd dolláros kárt okozott. Az FBI külön figyelmeztetést adott ki, mivel az átverés főként időseket céloz, és gyakran életük megtakarítását veszítik el.

átverés, 30 June 2024, Lower Saxony, Norden: An over 90-year-old lady makes a telephone call on 30.06.2024 in Norden (Lower Saxony). Time and again, elderly people fall victim to telephone scams. A common scam is the so-called shock call with the grandchild trick, in which telephone fraudsters trick the elderly person on the phone into believing that a grandchild or other close relative is in distress. Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance via AFP)
Egyre több az idős áltozata az átverésnek - Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

A csalás három lépésből áll.

 Először egy hamis „tech support” munkatárs keresi meg a célszemélyt telefonon, e-mailben vagy SMS-ben, ráveszi egy program telepítésére, majd pénzügyi fiókok megnyitására.

 Ezután egy banki dolgozónak kiadott csaló hívja fel, és azt állítja, hogy pénzét „külföldi hackerek” fenyegetik, ezért biztonságos számlára kell utalnia a megtakarítást – gyakran több részletben, akár kriptovalutában is. Végül egy „kormányzati tisztviselő” léphet színre, aki újabb utasításokat ad a pénzmozgatásra - írja a FOX News.

Pete Nicoletti kiberbiztonsági szakértő szerint a csalók már mesterséges intelligenciát is bevetnek, hogy célzott üzenetekkel keressék meg az áldozatokat – például közösségi médián talált hobbik vagy gyűjtőszenvedélyek alapján. 

Akár egy Facebook-poszt is elég lehet ahhoz, hogy egy testre szabott átverést indítsanak

 – mondta.

A pénz visszaszerzésének esélye rendkívül kicsi: ha aznap jelzik a lopást, legfeljebb 10–15 százalék az esély, később szinte nulla. Az FBI ezért arra kéri a családokat, hogy beszéljenek idősebb rokonaikkal a veszélyről, és legyenek gyanakvóak minden váratlan megkeresésnél.

Az időseket több átverés is célozza

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Magyarországon is próbálnak idős embereket átverni: legutóbb a Gondosórával trükköztek, de termékbemutatós csalókról is írtunk. A csalók a Pennyt is támadták.

