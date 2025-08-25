Milliárdos kárt okoz az új internetes átverés, az időseket célozzák

Egyre több amerikai esik áldozatul a „Phantom Hacker” néven ismert csalássorozatnak, amely eddig már több mint egymilliárd dolláros kárt okozott. Az FBI külön figyelmeztetést adott ki, mivel az átverés főként időseket céloz, és gyakran életük megtakarítását veszítik el.

Egyre több az idős áltozata az átverésnek - Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

A csalás három lépésből áll.

Először egy hamis „tech support” munkatárs keresi meg a célszemélyt telefonon, e-mailben vagy SMS-ben, ráveszi egy program telepítésére, majd pénzügyi fiókok megnyitására.

Ezután egy banki dolgozónak kiadott csaló hívja fel, és azt állítja, hogy pénzét „külföldi hackerek” fenyegetik, ezért biztonságos számlára kell utalnia a megtakarítást – gyakran több részletben, akár kriptovalutában is. Végül egy „kormányzati tisztviselő” léphet színre, aki újabb utasításokat ad a pénzmozgatásra - írja a FOX News.

Pete Nicoletti kiberbiztonsági szakértő szerint a csalók már mesterséges intelligenciát is bevetnek, hogy célzott üzenetekkel keressék meg az áldozatokat – például közösségi médián talált hobbik vagy gyűjtőszenvedélyek alapján.

Akár egy Facebook-poszt is elég lehet ahhoz, hogy egy testre szabott átverést indítsanak

– mondta.

A pénz visszaszerzésének esélye rendkívül kicsi: ha aznap jelzik a lopást, legfeljebb 10–15 százalék az esély, később szinte nulla. Az FBI ezért arra kéri a családokat, hogy beszéljenek idősebb rokonaikkal a veszélyről, és legyenek gyanakvóak minden váratlan megkeresésnél.

Az időseket több átverés is célozza

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Magyarországon is próbálnak idős embereket átverni: legutóbb a Gondosórával trükköztek, de termékbemutatós csalókról is írtunk. A csalók a Pennyt is támadták.