Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Feltalálhatták a COVID-19 ellenszerét

Ausztrália

Tudja, mi Ausztrália leghalálosabb állata? Meg fog lepődni!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan azt gondolják, hogy a távoli kontinensen legveszélyesebb állatai a mérges kígyók, a halálos pókok, a hatalmas krokodilok vagy a tengeri élőlények, de valójában nem így van. Az igaz, hogy sok halálos mérgű állat él Ausztráliában, ám nem ezek jelentik a legnagyobb veszélyt az emberre, nem ezek okozzák a legtöbb halálesetet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ausztráliaállatokpókhalálkrokodil

Ausztráliában őshonos faj a kispikkelyű tajpán a világ legmérgezőbb kígyója, amely egy harapással több mint 100 embert meg tudna ölni.

A handout photo taken and received on September 27, 2012, shows the inland taipan snake responsible for biting an Australian teenager, leaving him critically ill in hospital in Kurri Kurri, north of Sydney. The 17-year-old walked into the hospital on September 26 with a bite to his left hand from the inland taipan - the world's most venomous snake - and according to local reports, with his friend carrying a plastic tub containing the snake responsible. Also known as the fierce snake due to the strength of its venom -- one drop of which is enough to kill 100 adult men -- the inland taipan typically lives in central Australia's arid deserts and is not normally seen on the coast. Detectives had been called in to investigate where the snake had come from, with speculation it could have been an illegal pet. --EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Judith Martin/Reptile Rescue" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS AFP PHOTO / Judith Martin/Reptile Rescue (Photo by Judith Martin / Reptile Rescue / AFP), Ausztrália
Az Ausztráliában őshonos kispikkelyű tajpán mérge az egyik legerősebb a világon
Fotó: JUDITH MARTIN / Reptile Rescue

Aztán ott van a dobozmedúza (Chironex fleckeri), amely akár perceken belül szívleállást okozhat. A kékgyűrűs polip kis méretű, de annyi tetrodotoxint tartalmaz, hogy több felnőttet is megölhet – és nincs ellenszere.

Ha azt kérdeznénk valakitől, melyik Ausztrália leghalálosabb állata, valószínűleg ezek közül mondana egyet, esetleg még mérges pókokat vagy krokodilokat választana. A kontinensnyi ország hírneve a veszélyes élővilág tekintetében világszerte jól ismert, ám a statisztikai adatok azt mutatják, hogy a valóság sokkal hétköznapibb – és épp ezért meglepőbb. A fentebb említett állatok ugyanis viszonylag ritkán ölnek embert.

A ScienceAlert tudományos portálon megjelent cikk szerint az elmúlt két évtized során nem egy mérges állat, hanem a ló volt a leggyakrabban halálos kimenetelű állati balesetek okozója Ausztráliában. A cikk a National Coronial Information System (NCIS) hivatalos adataira épült, amelyek a 2001 és 2021 közötti állatokkal kapcsolatos haláleseteket vizsgálták. A 222 haláleset többsége leesés vagy zúzódás következtében történt. A listán ezt követik a szarvasmarhák (92 eset), kutyák (82), majd kenguruk (53) és kígyók (50). A méhek 45, a cápák 39, a krokodilok pedig 25 halálesetért voltak felelősek. A pókcsípések viszont egyetlen esetben sem vezettek halálhoz az elmúlt két évtizedben – köszönhetően az 1981 óta elérhető ellenszernek.

Vad Ausztrália

Bár Ausztrália otthont ad a világ legmérgezőbb állatai közül jó néhánynak, a halálozási statisztikák azt mutatják, hogy nem a különleges és ritka, hanem a hétköznapi állatok jelentenek valódi veszélyt ránk. A lovakhoz, szarvasmarhákhoz és kutyákhoz kapcsolódó balesetek gyakorisága messze meghaladja a híresen veszélyes fajok által okozott eseteket. Ez az adat fontos emlékeztető: nem mindig az a legveszélyesebb, amitől a legjobban félünk, hanem az, amihez a leggyakrabban kerülünk közel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!