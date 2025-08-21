Tudja, mi Ausztrália leghalálosabb állata? Meg fog lepődni!

Ausztráliában őshonos faj a kispikkelyű tajpán a világ legmérgezőbb kígyója, amely egy harapással több mint 100 embert meg tudna ölni.

Az Ausztráliában őshonos kispikkelyű tajpán mérge az egyik legerősebb a világon

Fotó: JUDITH MARTIN / Reptile Rescue

Aztán ott van a dobozmedúza (Chironex fleckeri), amely akár perceken belül szívleállást okozhat. A kékgyűrűs polip kis méretű, de annyi tetrodotoxint tartalmaz, hogy több felnőttet is megölhet – és nincs ellenszere.

Ha azt kérdeznénk valakitől, melyik Ausztrália leghalálosabb állata, valószínűleg ezek közül mondana egyet, esetleg még mérges pókokat vagy krokodilokat választana. A kontinensnyi ország hírneve a veszélyes élővilág tekintetében világszerte jól ismert, ám a statisztikai adatok azt mutatják, hogy a valóság sokkal hétköznapibb – és épp ezért meglepőbb. A fentebb említett állatok ugyanis viszonylag ritkán ölnek embert.

A ScienceAlert tudományos portálon megjelent cikk szerint az elmúlt két évtized során nem egy mérges állat, hanem a ló volt a leggyakrabban halálos kimenetelű állati balesetek okozója Ausztráliában. A cikk a National Coronial Information System (NCIS) hivatalos adataira épült, amelyek a 2001 és 2021 közötti állatokkal kapcsolatos haláleseteket vizsgálták. A 222 haláleset többsége leesés vagy zúzódás következtében történt. A listán ezt követik a szarvasmarhák (92 eset), kutyák (82), majd kenguruk (53) és kígyók (50). A méhek 45, a cápák 39, a krokodilok pedig 25 halálesetért voltak felelősek. A pókcsípések viszont egyetlen esetben sem vezettek halálhoz az elmúlt két évtizedben – köszönhetően az 1981 óta elérhető ellenszernek.

Vad Ausztrália

Bár Ausztrália otthont ad a világ legmérgezőbb állatai közül jó néhánynak, a halálozási statisztikák azt mutatják, hogy nem a különleges és ritka, hanem a hétköznapi állatok jelentenek valódi veszélyt ránk. A lovakhoz, szarvasmarhákhoz és kutyákhoz kapcsolódó balesetek gyakorisága messze meghaladja a híresen veszélyes fajok által okozott eseteket. Ez az adat fontos emlékeztető: nem mindig az a legveszélyesebb, amitől a legjobban félünk, hanem az, amihez a leggyakrabban kerülünk közel.