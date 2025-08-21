Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Feltalálhatták a COVID-19 ellenszerét

autizmus

Megdöbbentő kutatás: ebből a gyógyszerből egyetlen adag visszafordíthatja az autizmus tüneteit

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss tanulmány új reményeket keltett a tudományos világban. A kutatók szerint az autizmus gyógyszer fejlesztése olyan irányba haladhat, amely gyökeresen változtathatja meg a jövő kezelési lehetőségeit. Az eredmények egyelőre előzetesek, de komoly figyelmet kaptak a nemzetközi szakmai közösségben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autizmuskutatásgyógyszer

Az autizmus gyógyszer körüli kutatások újabb fordulóponthoz érkeztek. Az epilepszia kezelésére használt gyógyszerek visszafordíthatják az autizmus gyakori jeleit, állítja egy új tanulmány.

autizmus gyógyszer
Egérmodellekben vizsgálták az autizmus elleni gyógyszer hatásait. Fotó: Unsplash

Autizmus elleni gyógyszer lehet a Z944?

A Stanford Medicine kutatói autizmus spektrumzavarral (ASD) élő egérmodelleket vizsgáltak. A kutatócsoport az agy thalamuszának egyik részét, a retikuláris thalamikus magot (RT) azonosította, amely az érzékszervi információk feldolgozásáért felelős. A Daily Mail információi szerint az egereknek adott Z944 (ulixacaltamid) nevű gyógyszer elnyomta az agy ezen területének működését, és megszüntette az autisztikus tüneteket.

A Z944-et jelenleg az epilepszia, vagyis a görcsrohamokkal járó idegrendszeri betegség lehetséges gyógyszereként vizsgálják. A kutatók azt találták, hogy a gyógyszer egyetlen adagja is visszafordította az autizmussal összefüggő jeleket, többek között a fény- és hangérzékenységet, az önstimuláló és ismétlődő viselkedést, a szociális problémákat, valamint a fokozott rohamkockázatot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!