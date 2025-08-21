Megdöbbentő kutatás: ebből a gyógyszerből egyetlen adag visszafordíthatja az autizmus tüneteit

Az autizmus gyógyszer körüli kutatások újabb fordulóponthoz érkeztek. Az epilepszia kezelésére használt gyógyszerek visszafordíthatják az autizmus gyakori jeleit, állítja egy új tanulmány.

Egérmodellekben vizsgálták az autizmus elleni gyógyszer hatásait. Fotó: Unsplash

Autizmus elleni gyógyszer lehet a Z944?

A Stanford Medicine kutatói autizmus spektrumzavarral (ASD) élő egérmodelleket vizsgáltak. A kutatócsoport az agy thalamuszának egyik részét, a retikuláris thalamikus magot (RT) azonosította, amely az érzékszervi információk feldolgozásáért felelős. A Daily Mail információi szerint az egereknek adott Z944 (ulixacaltamid) nevű gyógyszer elnyomta az agy ezen területének működését, és megszüntette az autisztikus tüneteket.

A Z944-et jelenleg az epilepszia, vagyis a görcsrohamokkal járó idegrendszeri betegség lehetséges gyógyszereként vizsgálják. A kutatók azt találták, hogy a gyógyszer egyetlen adagja is visszafordította az autizmussal összefüggő jeleket, többek között a fény- és hangérzékenységet, az önstimuláló és ismétlődő viselkedést, a szociális problémákat, valamint a fokozott rohamkockázatot.