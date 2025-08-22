Hihetetlen: Forma-1-es autó száguldozott az autópályán! - videó

Az autópálya-botrány középpontjában egy piros Ferrari állt, amely V8-as motorjával a D4-es autópályán száguldott, engedély és biztosítás nélkül. A jármű a forgalom közepén manőverezett, miközben több luxusautó is követte. A rendőrség vizsgálatot indított az autós ellen.

Autópálya botrány a cseh D4-esen: Ferrari száguld a forgalomban. Fotó: YouTube / TrackZone

A többi sofőr a benzinkútnál meglepődve ragadta meg a kameráját, de a mutatvány csak rövid ideig tartott: a Ferrari gyorsított és elhajtott, miközben a Lamborghini és a Corvette követte.

2019 óta többször is beszámoltak Forma-1-es autókról a cseh autópályákon. Az idei száguldás felvételei jelenleg a közösségi médiában terjednek. A BILD megkereste azokat a motorsport-rajongókat, akik részt vettek a veszélyes akcióban, de ők névtelenek szeretnének maradni. „Csak élvezzük, ahogy az emberek pozitívan reagálnak.” Céljuk az volt, hogy az autót nyilvános úton teszteljék.

Autópálya-botrány: rendőrségi vizsgálat indult

A rendőrség vizsgálja az ismeretlen sofőrt, aki magas bírságra és pontlevonásra számíthat. A sofőr azonosítása azonban kérdéses, mivel a szóban forgó szakaszon nincsenek kamerák, és a múltban sem sikerült a felelősök beazonosítása.