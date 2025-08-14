Pont került a világ legismertebb gyerekdala körüli per végére

Hosszú jogi csatározás után végleg pont került a világhírű Baby Shark gyermekdal körüli szerzői jogvita végére.

Az Enhypen zenekar tagjai a Baby Shark felvonulási kocsin utaznak a 2023-as Macy's Hálaadásnapi Felvonuláson, 2023. november 23-án, New York Cityben

Fotó: William Volcov/BRAZIL PHOTO PRESS

Baby Shark plágiumper

A Dél-Koreában zajlott plágiumper során az ország legfelsőbb bírósága elutasította az amerikai zeneszerző, Jonathan Wright keresetét, aki szerint a dél-koreai Pinkfong vállalat 2015-ös slágerváltozata jogtalanul másolta az ő 2011-ben készült feldolgozását.

Wright – aki Johnny Only néven ad elő gyermekdalokat – 30 millió won (7,31 millió Ft) kártérítést követelt, azzal az indokkal, hogy a Pinkfong sikere az ő eredeti munkáján alapul. A bíróság azonban harmadszorra is kimondta: a dal nem jogosult szerzői jogi védelemre, mivel régóta közkinccsé vált népdal alapján készült, és Wright változata nem tartalmazott kellően egyedi, eredeti elemeket – írja a Sky News.

Ezzel szemben a Pinkfong verziója – amely dinamikus ritmusával, színes animációjával és modern zenei megoldásaival világsiker lett – a bíróság megítélése szerint új, önálló műalkotásként értelmezhető.

A Pinkfong üdvözölte a döntést, hangsúlyozva, hogy feldolgozásuk jogszerűen készült, és kreatív módon újította meg a klasszikus gyermekdalt. Wright ügyvédje csalódottságának adott hangot, de elismerte: „ez most már végleges ítélet, mi pedig más módon próbáljuk érvényesíteni jogainkat”.

Az ügy egyben fontos precedens is: a közkinccsé vált dallamok feldolgozása önmagában nem elegendő a szerzői jogi védelemhez. Csak azok a változatok részesülhetnek védelemben, amelyek jelentős egyéni, kreatív hozzájárulást mutatnak. A Baby Shark így nemcsak zenei jelenség, hanem jogi szempontból is irányadó példává vált a szerzői joggal foglalkozók számára.

