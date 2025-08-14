Hírlevél

Kínzó fájdalommal és horrorisztikus kiütéssel támad – itt az új világjárvány?

Pont került a világ legismertebb gyerekdala körüli per végére

A dél-koreai legfelsőbb bíróság jogerősen elutasította az amerikai zeneszerző, Jonathan Wright keresetét. A Johnny Only művésznevű szerző azzal vádolta a dél-koreai Pinkfong céget, hogy lemásolták a világhírűvé vált Baby Shark című gyermekdalt.
Baby SharkJohnny OnlyDél-Koreaperdal

Hosszú jogi csatározás után végleg pont került a világhírű Baby Shark gyermekdal körüli szerzői jogvita végére.

Enhypen band members ride the Baby Shark float at the 2023 Macy's Thanksgiving Day Parade on November 23, 2023 in New York City. (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)
Az Enhypen zenekar tagjai a Baby Shark felvonulási kocsin utaznak a 2023-as Macy's Hálaadásnapi Felvonuláson, 2023. november 23-án, New York Cityben
Fotó: William Volcov/BRAZIL PHOTO PRESS

Baby Shark plágiumper

A Dél-Koreában zajlott plágiumper során az ország legfelsőbb bírósága elutasította az amerikai zeneszerző, Jonathan Wright keresetét, aki szerint a dél-koreai Pinkfong vállalat 2015-ös slágerváltozata jogtalanul másolta az ő 2011-ben készült feldolgozását. 

Wright – aki Johnny Only néven ad elő gyermekdalokat – 30 millió won (7,31 millió Ft) kártérítést követelt, azzal az indokkal, hogy a Pinkfong sikere az ő eredeti munkáján alapul. A bíróság azonban harmadszorra is kimondta: a dal nem jogosult szerzői jogi védelemre, mivel régóta közkinccsé vált népdal alapján készült, és Wright változata nem tartalmazott kellően egyedi, eredeti elemeket – írja a Sky News.

Ezzel szemben a Pinkfong verziója – amely dinamikus ritmusával, színes animációjával és modern zenei megoldásaival világsiker lett – a bíróság megítélése szerint új, önálló műalkotásként értelmezhető.

A Pinkfong üdvözölte a döntést, hangsúlyozva, hogy feldolgozásuk jogszerűen készült, és kreatív módon újította meg a klasszikus gyermekdalt. Wright ügyvédje csalódottságának adott hangot, de elismerte: „ez most már végleges ítélet, mi pedig más módon próbáljuk érvényesíteni jogainkat”.

Az ügy egyben fontos precedens is: a közkinccsé vált dallamok feldolgozása önmagában nem elegendő a szerzői jogi védelemhez. Csak azok a változatok részesülhetnek védelemben, amelyek jelentős egyéni, kreatív hozzájárulást mutatnak. A Baby Shark így nemcsak zenei jelenség, hanem jogi szempontból is irányadó példává vált a szerzői joggal foglalkozók számára.

 

Az Origo is írt arról, hogy több mint 11 milliárd megtekintésnél tart már ez a videó:

 

 

