Nem e világi, ami a Backstreet Boys koncertjén történik – hihetetlen videók!

Egy este, amit soha nem felejtünk el – és ez nem csak a nosztalgia miatt! A kilencvenes évek legnagyobb fiúbandája, a Backstreet Boys új szintre emelte a koncertélményt a Las Vegas-i Sphere arénában, ahol az emlékek találkoznak a jövő technológiájával.

Backstreet Boys

Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Backstreet Boys-koncert – hogyan lesz a 90-es évek slágereiből jövőbeli élmény

Az Into the Millennium névre keresztelt show az első popprodukció, ami a világ egyik legmodernebb koncertcsarnokában, a Sphere-ben kapott otthont. A 160 000 négyzetlábas, körpanorámás LED-falakon nemcsak a fiúkat láthattuk, hanem elrepültünk velük a világűrbe, tenger alá és havas csúcsok közé is.

Csodálatos!!!! Nem jutok szóhoz, nem tudom leírni, milyen csodás volt élőben látni!

– áradozott egy rajongó. „Már csak a videótól kirázott a hideg!” – írta egy másik kommentelő.

A koncert előtt 10 perces visszaszámlálás építette a feszültséget, aztán jött a „kilövés”: a fiúkat futurisztikus felvonókból emelték a színpadra – Nick Carter el is sírta magát a meghatottságtól.

Az egyébként is katartikus élményt az elképesztő technikai háttér fokozta. A Sphere 167 ezer (!) hangszórója kristálytisztán szól, minden nézőpontból ugyanúgy – mintha a saját fülhallgatónkban hallgatnánk a koncertet. A hangszórókat ráadásul elrejtették, így a látvány zavartalan.

„Voltam már itt a SPHERE-ban – ez egy másik világ!!!”

A show közepén érzelmes lírai blokk jött, majd jött az őrület: Godzilla méretű hologramok, robotok, és a csúcspont – a fiúkat űrhajó emelte a nézők feje fölé, miközben felcsendült az I Want It That Way. A fináléban a Backstreet’s Back alatt hatalmas robotok táncoltak – a közönség pedig egy emberként tombolt.

@tropical_waffle Backstreet Boys at Sphere in Las Vegas! “Laser Dimensional Portal” Opening night of their residency 7/11/2025 ♬ original sound - Tropical Waffle

Helyiként, eddig nem értettem, mi értelme van ennek a helynek. De most már látom, mire képes. Óriási élmény volt!

A koncert után az utcákon spontán kórusok alakultak, a kaszinókban BSB szólt – mintha egész Vegas visszarepült volna 1999-be, de közben a 2040-es években landoltunk volna.

A Backstreet Boys bebizonyította: nemcsak hogy visszatértek, de egy új korszakot nyitottak meg a popzenében. Ez nem koncert volt – ez egy felejthetetlen utazás.