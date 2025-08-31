De miért hurcol magával Bill Clinton egy defibrillátort?

Bill Clinton volt elnök egészségi állapotával kapcsolatos kérdésekkel szembesül, miután a Hamptonsban látták egy hordozható defibrillátorral – írja a Foxnews. A fényképeken látható, hogy a 79 éves demokrata politikust és feleségét, Hillaryt kísérő személy egy orvosi eszköznek tűnő tárgyat visz magával.

Clinton egészségügyi problémái régóta ismertek, most legutóbb egy defibillátornak kinéző tárggyal a kezében látták

Fotó: Anadolu via AFP

A New York Post szerint a tárgy egy Propaq MD Air Medical Bag defibrillátorra hasonlított. A látványos esemény mindössze két hónappal azután történt, hogy Clinton-t látták megbotladozni a New York-i 92NY kulturális központ előtt. A Post szerint az egykori elnök a First Gentleman című könyvének bemutatóján vett részt, amely egy politikai thriller, amit James Pattersonnal közösen írt.

Clinton egészségügyi problémái több mint két évtizede nyilvánosak:

2004-ben négyszeres bypass műtéten esett át. Az ABC News akkoriban arról számolt be, hogy az orvosok szerint Clinton alig kerülte el a súlyos szívrohamot, és a műtétkor néhány artériája szinte teljesen elzáródott.

Az akkori műtét után Clinton exkluzív interjút adott Diane Sawyernek, amelyet a „Good Morning America” című műsorban sugároztak. Az akkor 58 éves politikus arra buzdította a szívbetegségben szenvedő családtagokkal rendelkező embereket, hogy végezzék el a szükséges vizsgálatokat, és beismerte, hogy ő maga figyelmen kívül hagyta a figyelmeztető jeleket.

Az egykori elnök az utóbbi időben is egészségügyi problémákkal küzdött, többek között 2021-ben húgyúti fertőzés miatt kórházba került, 2022-ben COVID-19-cel küzdött, majd ismét kórházba került influenzával.

A Fox News Digital munkaidőn kívül megkereste Clinton csapatát, hogy kommentálják az ügyet. A Fox News Digital felvette a kapcsolatot a Katz's Delicatessen étteremmel is, hogy ellenőrizze Clinton rendelését, de a publikálásig nem kapott választ.