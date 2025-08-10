Volt sikítás, meg ami kell: beszakadt egy luxushajó vízicsúszdája

A baleset a luxushajón csütörtökön, az Icon of the Seas turistahajó fedélzetén történt. Egy vízicsúszda paneljének leszakadása sérülést okozott egy felnőtt utasnak.

Az Ovation of the Seas luxushajó (illusztráció) Fotó: Brian Cook/pexels

Baleset a luxushajón, a vízicsúszdán

Az Icon of the Seas luxushajó egyik vízicsúszdáján a csütörtöki napra tervezett önfeledt szórakozás rémálommá vált.

Egy felnőtt utas épp a csúszdán száguldott le, amikor az átlátszó akril borítás egyik panelje leszakadt.

Az utas állapota stabil, a fedélzeten azonnal orvosi ellátásban részesült, majd folytatták a kezelését. A sérülés pontos mértékéről és az utas kilétéről egyelőre nem adtak ki információt.

A balesetet követően a csúszdát azonnal lezárták, és a hajó teljes hátralévő útjára használaton kívül marad. A Royal Caribbean – a hajót üzemeltető társaság – vizsgálatot indított az ügyben, amely jelenleg is tart – írja az ABC News.