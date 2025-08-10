Hírlevél

baleset luxushajón

Volt sikítás, meg ami kell: beszakadt egy luxushajó vízicsúszdája

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy váratlan pillanat mindent megváltoztatott a tengeren. A baleset a luxushajón akkor történt, amikor egy utas lecsúszott a vízicsúszdán, és az akril panel hirtelen leszakadt. A sérültet azonnal ellátták, a csúszdát lezárták.
baleset luxushajónturistavízicsúszda

A baleset a luxushajón csütörtökön, az Icon of the Seas turistahajó fedélzetén történt. Egy vízicsúszda paneljének leszakadása sérülést okozott egy felnőtt utasnak.

luxushajó, baleset a luxushajón
Az Ovation of the Seas luxushajó (illusztráció) Fotó: Brian Cook/pexels

Baleset a luxushajón, a vízicsúszdán

Az Icon of the Seas luxushajó egyik vízicsúszdáján a csütörtöki napra tervezett önfeledt szórakozás rémálommá vált. 

Egy felnőtt utas épp a csúszdán száguldott le, amikor az átlátszó akril borítás egyik panelje leszakadt.

Az utas állapota stabil, a fedélzeten azonnal orvosi ellátásban részesült, majd folytatták a kezelését. A sérülés pontos mértékéről és az utas kilétéről egyelőre nem adtak ki információt.

A balesetet követően a csúszdát azonnal lezárták, és a hajó teljes hátralévő útjára használaton kívül marad. A Royal Caribbean – a hajót üzemeltető társaság – vizsgálatot indított az ügyben, amely jelenleg is tart – írja az ABC News.

@abcworldnews A piece of acrylic glass broke off a #waterslide on a Royal Caribbean #cruise, injuring the guest sliding down and sending water to the deck below. A witness on the scene told #ABCNews she later saw a man bleeding in a wheelchair. Morgan Norwood reports. #WorldNewsTonight #News ♬ original sound - ABC World News Tonight

 

