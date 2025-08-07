Frontális baleset az autópályán, két gyermek is életét vesztette

Egy forgalmas autópályán történt baleset következtében több ember életét vesztette, köztük gyermekek is. Az eset hétfő reggel történt Colorado államban, amikor egy jármű a forgalommal szemben haladva frontálisan ütközött egy másik autóval. A baleset következményei tragikusak voltak, mindkét jármű kigyulladt az ütközés erejétől.

A balesetben érintett család képe. Fotó: NY POST

Baleset okozott tragédiát egy coloradói úton

A helyszínre érkező mentők már nem tudtak segíteni rajtuk. A vétkes jármű vezetője életveszélyes állapotban került kórházba.

A családot ismerők szerint az elhunyt szülők mindig nagy figyelmet fordítottak a családi összetartásra. A hozzátartozók adománygyűjtést indítottak, hogy segítsék a temetési költségek fedezését. A helyi közösség megrendülten reagált a hírre, sokan személyesen ismerték a családot.

A NY POST információi szerint a coloradói közlekedési hatóságok ugyanakkor arról számoltak be, hogy az államban idén kevesebb közúti baleset történt, mint az előző év azonos időszakában, ez az eset azonban ismét felhívta a figyelmet arra, mennyire kiszámíthatatlan a közúti közlekedés.