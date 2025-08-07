Hírlevél

frontális baleset

Frontális baleset az autópályán, két gyermek is életét vesztette

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy váratlan esemény újabb tragédiát írt az amerikai közlekedési statisztikákba. A baleset során egy család sorsa pecsételődött meg, miközben a hatóságok a körülmények pontos tisztázásán dolgoznak.
frontális balesetcsaládhalál

Egy forgalmas autópályán történt baleset következtében több ember életét vesztette, köztük gyermekek is. Az eset hétfő reggel történt Colorado államban, amikor egy jármű a forgalommal szemben haladva frontálisan ütközött egy másik autóval. A baleset következményei tragikusak voltak, mindkét jármű kigyulladt az ütközés erejétől. 

baleset
A balesetben érintett család képe. Fotó: NY POST

Baleset okozott tragédiát egy coloradói úton

A helyszínre érkező mentők már nem tudtak segíteni rajtuk. A vétkes jármű vezetője életveszélyes állapotban került kórházba. 

A családot ismerők szerint az elhunyt szülők mindig nagy figyelmet fordítottak a családi összetartásra. A hozzátartozók adománygyűjtést indítottak, hogy segítsék a temetési költségek fedezését. A helyi közösség megrendülten reagált a hírre, sokan személyesen ismerték a családot.

A NY POST információi szerint a coloradói közlekedési hatóságok ugyanakkor arról számoltak be, hogy az államban idén kevesebb közúti baleset történt, mint az előző év azonos időszakában, ez az eset azonban ismét felhívta a figyelmet arra, mennyire kiszámíthatatlan a közúti közlekedés.

 

