Kisiklott egy hullámvasút Walesben, sok a sérült

Szerdán este 18 óra előtt nem sokkal riasztották a mentőket a porthcawli Coney Beach Pleasure Parkba, miután kisiklott egy hullámvasút – írja a Sky News. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Tizennégyen sérültek meg a balesetben Fotó: Unsplash

A baleset sérültjei közül többeket kórházban ápolnak

13 Children And One Adult Have Been Left Injured After A Wacky Worm Ride Derailed At An Amusement Park In Porthcawl, Wales pic.twitter.com/iOCbN30Okq — World Monitoring Network (@YR4Monitoring) August 14, 2025

A szerencsétlenségben tizenhárom gyerek és egy felnőtt sérült meg, többen közülük kórházba kerültek. A rendőrség a területet a helyszínelés idejéig lezárta, csütörtökön indulhat újra az élet. Az üzemeltető cég az esettel kapcsolatban a következőket mondta:

A baleset az egyik hullámvasúton történt. Elnézést kérünk a látogatóktól, a lehető leghamarabb visszatérítjük a jegy árát az érintett utasoknak. Köszönjük a türelmüket.

A több mint 100 éves múltra visszatekintő vidámpark júliusban bejelentette, hogy ez a szezon lesz az utolsó, októberben végleg bezárnak. Az Origo korábban bemutatta Anglia egyik legfélelmetesebb hullámvasútját.