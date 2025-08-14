Kisiklott egy hullámvasút Walesben, sok a sérült

Szerdán este 18 óra előtt nem sokkal riasztották a mentőket a porthcawli Coney Beach Pleasure Parkba, miután kisiklott egy hullámvasút – írja a Sky News. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
A szerencsétlenségben tizenhárom gyerek és egy felnőtt sérült meg, többen közülük kórházba kerültek. A rendőrség a területet a helyszínelés idejéig lezárta, csütörtökön indulhat újra az élet. Az üzemeltető cég az esettel kapcsolatban a következőket mondta:
A baleset az egyik hullámvasúton történt. Elnézést kérünk a látogatóktól, a lehető leghamarabb visszatérítjük a jegy árát az érintett utasoknak. Köszönjük a türelmüket.
A több mint 100 éves múltra visszatekintő vidámpark júliusban bejelentette, hogy ez a szezon lesz az utolsó, októberben végleg bezárnak. Az Origo korábban bemutatta Anglia egyik legfélelmetesebb hullámvasútját.