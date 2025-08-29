Nőt ilyen durván még nem löktek fel – videón a botrányos balhé

Az American Airlines 2249-es járatán készült sokkoló videót a TMZ hozta nyilvánosságra. A felvételen látszik, ahogy egy férfi erőszakosan a nő torkának esik, majd hátranyomja őt az ülésekhez. Ekkor egy másik utas azonnal közbelépett, hogy megvédje a nőt. Így kezdődött a balhé.

Balhé tört ki egy American Airlines járaton, az utasok egymásnak estek a folyosón.

Fotó: Twitter

Videón a balhé: ütések, ordibálás és káosz a fedélzeten

A helyzet azonban gyorsan elfajult: a támadó férfi előreindult a folyosón, majd teljes erőből meglökte a beavatkozó utast, miközben azt ordította: „Ne merj hozzám érni!” A háttérben káosz uralkodott: több utas is kiabált, hogy hívják a rendőrséget, egy nő pedig hisztérikusan ordította:

Mit művelsz?! Valaki állítsa meg!

On August 25, 2025, #AmericanAirlines flight #AA2249 landed at #Miami Int'l Airport. As passengers were attempting to deplane, an argument erupted between a man and a woman in the aisle. Video footage shows the man grabbing the woman by the neck.



🎥 ©️TMZ/BACKGRID#American #US pic.twitter.com/MQbASDytyW — FlightMode (@FlightModeblog) August 28, 2025

A fedélzeten szolgáló légiutas-kísérők kétségbeesetten próbálták helyreállítani a rendet, sikertelenül.

A Miami-Dade seriffhivatal megerősítette, hogy rendőrt hívtak az incidens miatt, de végül nem történt letartóztatás. Az egyik férfi elmenekült, a másik pedig nem akart feljelentést tenni. Így a balhé pontos oka máig tisztázatlan.