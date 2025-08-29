Nőt ilyen durván még nem löktek fel – videón a botrányos balhé

Az American Airlines 2249-es járatán készült sokkoló videót a TMZ hozta nyilvánosságra. A felvételen látszik, ahogy egy férfi erőszakosan a nő torkának esik, majd hátranyomja őt az ülésekhez. Ekkor egy másik utas azonnal közbelépett, hogy megvédje a nőt. Így kezdődött a balhé.
A helyzet azonban gyorsan elfajult: a támadó férfi előreindult a folyosón, majd teljes erőből meglökte a beavatkozó utast, miközben azt ordította: „Ne merj hozzám érni!” A háttérben káosz uralkodott: több utas is kiabált, hogy hívják a rendőrséget, egy nő pedig hisztérikusan ordította:
Mit művelsz?! Valaki állítsa meg!
A fedélzeten szolgáló légiutas-kísérők kétségbeesetten próbálták helyreállítani a rendet, sikertelenül.
A Miami-Dade seriffhivatal megerősítette, hogy rendőrt hívtak az incidens miatt, de végül nem történt letartóztatás. Az egyik férfi elmenekült, a másik pedig nem akart feljelentést tenni. Így a balhé pontos oka máig tisztázatlan.