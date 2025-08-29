Hírlevél

Rendkívüli

Pornóbotrány robbant ki Olaszországban, Melonit is belerángatták

káosz

Nőt ilyen durván még nem löktek fel – videón a botrányos balhé

Durva jelenetek zajlottak le egy Miami felé tartó repülőn, amikor a leszállás után két férfi egymásnak esett a folyosón. A balhé akkor robbant ki, amikor az egyik férfi állítólag megragadta egy nő nyakát, amitől az utastársak teljesen kiborultak.
káoszfedélzetjárat

Az American Airlines 2249-es járatán készült sokkoló videót a TMZ hozta nyilvánosságra. A felvételen látszik, ahogy egy férfi erőszakosan a nő torkának esik, majd hátranyomja őt az ülésekhez. Ekkor egy másik utas azonnal közbelépett, hogy megvédje a nőt. Így kezdődött a balhé.

Balhé tört ki egy American Airlines járaton, az utasok egymásnak estek a folyosón.
Fotó: Twitter

Videón a balhé: ütések, ordibálás és káosz a fedélzeten

A helyzet azonban gyorsan elfajult: a támadó férfi előreindult a folyosón, majd teljes erőből meglökte a beavatkozó utast, miközben azt ordította: „Ne merj hozzám érni!” A háttérben káosz uralkodott: több utas is kiabált, hogy hívják a rendőrséget, egy nő pedig hisztérikusan ordította: 

Mit művelsz?! Valaki állítsa meg!

A fedélzeten szolgáló légiutas-kísérők kétségbeesetten próbálták helyreállítani a rendet, sikertelenül.

A Miami-Dade seriffhivatal megerősítette, hogy rendőrt hívtak az incidens miatt, de végül nem történt letartóztatás. Az egyik férfi elmenekült, a másik pedig nem akart feljelentést tenni. Így a balhé pontos oka máig tisztázatlan.

 

