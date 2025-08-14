Halálos balesettel végződött a hőlégballonozás

A holland királyi légiközlekedési szövetség (KNVvL) információi szerint a 34 embert szállító hőlégballon lassan ereszkedett a leszálláshoz, amikor váratlanul erős széllökés érte.

A hőlégballonozás során is előfordulnak balesetek

Fotó: Getty Images via AFP/2018 Getty Images

A beszámoló szerint a leszállás idejére 10-14 csomós széllökéseket jelentetek, de a hőlégballon leszállása idején a széllökés akár 17 csomós is lehetett

– közölte az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál csütörtökön.

Így történt a hőlégballon tragédia

A baleset egy réten történt este kilenc óra után, amikor az egyre gyorsabban ereszkedő légieszköz "keményen landolt". Ettől a kosár visszapattant és többször a földnek csapódott. A ballon a felborult kosarat és utasait több méteren át vonszolta. A kosárból öt ember kiesett.

A hőlégballon este kilenc óra körül nagy erővel landolt, és a földnek csapódott

– közölték az illetékes helyi hatóságok, hozzátéve, hogy a rendőrség vizsgálatot indított a baleset ügyében.

Egy ember a helyszínen meghalt, ötöt pedig kórházba szállítottak. Egyiküket ezt megelőzően újra kellett éleszteni. A riasztást követően egyebek mellett 14 mentőautó, egy mobil orvosi csapat, két szolgálatban lévő orvos, és két mentőhelikopter érkezett a helyszínre. A mentőszolgálatok a mozgósítást azzal indokolták, hogy egy ilyen nagy erejű becsapódás jelentős sérüléseket okozhatott, a hőlégballonban pedig sokan utaztak. A sérültek állapotáról további felvilágosítást egyelőre nem adtak – tájékoztatott a hírportál.

