Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: Trump majdnem kiviharzott a Putyin-csúcsról; elmondjuk, miért!

kastély

Sokáig titokban tartották, mi történik a magyar zenész mesés kastélyával – most kiderült

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A luxus és a titokzatos hangulat egyszerre jellemzi azt az ingatlant, amely most mindenki figyelmét magára vonja. Báthory Zoltán otthona nemcsak egy ház, hanem egy műalkotás, amely évek munkájával formálódott különlegessé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kastélyLas Vegasluxus

Zoltan Bathory, a Five Finger Death Punch alapítója, nemcsak zenéjével, hanem építészeti ízlésével is meghódította a világot. A gitáros Las Vegasban található, kastély ihlette birtokát éveken át formálta saját elképzelése szerint, hogy egyedülálló műalkotássá váljon. A BLABBERMOUTH.NET információi szerint ez a különleges otthon most eladósorba került.

Báthory Zoltán
Báthory Zoltán kastélya 12 720 négyzetméteren terü el. Fotó: x / BLABBERMOUTH.NET

A kastély eredetileg 1990-ben épült, és a neves Miller családhoz kötődött. Amikor Báthory Zoltán megvásárolta 2019-ben, körülbelül 1,2 milliárd forintért, azonnal hozzálátott a nagyszabású felújításhoz. A munkálatok során a világhírű építész, Michael Murphy is részt vett a projektben, aki kifejezetten ezért jött vissza a nyugdíjból. Hat éven át tartó átalakítás eredményeként a kastélyból egy igazi, időtálló remekmű született.

Miért válik meg a kastélytól Báthory Zoltán?

Báthory Zoltán elárulta, hogy számára a valódi öröm nem a birtoklásban, hanem a teremtésben rejlik. A rocksztár újabb kastélyokat és erődöket szeretne átalakítani, így a Las Vegas-i rezidencia most új gazdára vár. A szomszédos ingatlant is megvásárolta a felújítás idejére, amely opcionálisan az üzlet részét képezheti.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!