Sokáig titokban tartották, mi történik a magyar zenész mesés kastélyával – most kiderült

Zoltan Bathory, a Five Finger Death Punch alapítója, nemcsak zenéjével, hanem építészeti ízlésével is meghódította a világot. A gitáros Las Vegasban található, kastély ihlette birtokát éveken át formálta saját elképzelése szerint, hogy egyedülálló műalkotássá váljon. A BLABBERMOUTH.NET információi szerint ez a különleges otthon most eladósorba került.
Báthory Zoltán elárulta, hogy számára a valódi öröm nem a birtoklásban, hanem a teremtésben rejlik. A rocksztár újabb kastélyokat és erődöket szeretne átalakítani, így a Las Vegas-i rezidencia most új gazdára vár. A szomszédos ingatlant is megvásárolta a felújítás idejére, amely opcionálisan az üzlet részét képezheti.
A kastély eredetileg 1990-ben épült, és a neves Miller családhoz kötődött. Amikor Báthory Zoltán megvásárolta 2019-ben, körülbelül 1,2 milliárd forintért, azonnal hozzálátott a nagyszabású felújításhoz. A munkálatok során a világhírű építész, Michael Murphy is részt vett a projektben, aki kifejezetten ezért jött vissza a nyugdíjból. Hat éven át tartó átalakítás eredményeként a kastélyból egy igazi, időtálló remekmű született.