Sokáig titokban tartották, mi történik a magyar zenész mesés kastélyával – most kiderült

Zoltan Bathory, a Five Finger Death Punch alapítója, nemcsak zenéjével, hanem építészeti ízlésével is meghódította a világot. A gitáros Las Vegasban található, kastély ihlette birtokát éveken át formálta saját elképzelése szerint, hogy egyedülálló műalkotássá váljon. A BLABBERMOUTH.NET információi szerint ez a különleges otthon most eladósorba került.

Báthory Zoltán kastélya 12 720 négyzetméteren terü el. Fotó: x / BLABBERMOUTH.NET

Miért válik meg a kastélytól Báthory Zoltán?

Báthory Zoltán elárulta, hogy számára a valódi öröm nem a birtoklásban, hanem a teremtésben rejlik. A rocksztár újabb kastélyokat és erődöket szeretne átalakítani, így a Las Vegas-i rezidencia most új gazdára vár. A szomszédos ingatlant is megvásárolta a felújítás idejére, amely opcionálisan az üzlet részét képezheti.