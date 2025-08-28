Porig bombázták Zelenszkij legféltettebben őrzött kincsét

A lvivi városi tanács képviselője, Igor Zinkevics szerint két rakéta csapódott be az épületbe, a gyártócsarnokok súlyosan megrongálódtak. Alekszandr Koc orosz haditudósító emlékeztetett: ez már a negyedik csapás a Bayraktar-üzem ellen az elmúlt fél évben.

A gyár augusztusban kezdte volna meg a működést. Zinkevics szerint a berendezések már üzemkész állapotban voltak, a dolgozók kiképzését befejezték. A projekt eredetileg 2022-ben indult volna, de a tényleges kivitelezés csak 2024 elején kezdődött.

Nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Erdogan török államfővel folytatott telefonbeszélgetésében elismerte: az orosz rakétacsapások között egy Bayraktar-drónokat gyártó üzem is célponttá vált, bár nevét nem említette.

Nem ez volt az első eset, hogy Bayraktarokat szerelő üzemet pusztítottak el: júliusban Mikolajivban semmisült meg egy hasonló gyár rakétatámadásban - idézi fel a Lenta.

Teljes pánik Kijevben – az egyik legnagyobb támadás a háborúban

Az éjszakai akció nem korlátozódott a Bayraktar-gyárra. Ahogy megírtuk, az ukrán légierő közlése szerint Kijevet és több más régiót 598 drón és 31 rakéta érte, amit a szóvivő „az egyik legnagyobb kombinált támadásnak” nevezett a háború kezdete óta.

Orosz haditudósítók szerint találat érte a kijevi hadiipar több központját, köztük az Artem, a Spetsoboronmash és a Szlavutics üzemet. Bombatalálat érte a Zsuljani és Vaszilkov légibázist is, Nyugat-Ukrajnában pedig a sztarokosztyantyinivi és a kolomijai katonai repülőtereket.

Súlyos károk keletkeztek a vasúti hálózatban is: Zaporizzsja, Vinnyica és Poltava térségében több stratégiai csomópont semmisült meg, amelyek az ukrán utánpótlás szállításában játszottak szerepet.

A detonációk több mint húsz helyszínen okoztak károkat Kijevben, a fővárost hajnalra sűrű füst borította. A helyszíni felvételek hatalmas pusztítást mutatnak, különösen Darnica, Dnyipro, Szolomjanszkij, Sevcsenkivszkij, Holoszijivszkij, Obolonszkij és Desznyanszkij kerületekben.