Melleltávolító műtéten esett át a Baywatch bombázója

Az 53 éves Baywatch színésznő egy smink nélküli tükörszelfit posztolt fekete sportmelltartóban és fehérneműben, a képhez pedig ironikusan csak ennyit írt: „Csütörtökön masztektómiám volt rekonstrukcióval. Nektek milyen volt a hétvégétek?”
Nicole Eggert tavaly decemberben tudta meg, hogy mellrákja van, és azóta nyíltan beszél betegségéről – írja a PageSix. Követői és híres barátai – köztük Carmen Electra és Erika Eleniak, szintén Baywatch-sztárok – bátorító üzenetekkel árasztották el. Egy rajongó így fogalmazott: „Te egy igazi harcos vagy, és azzal, hogy megosztod a történeted, rengeteget segítesz másoknak.”
A színésznő korábban elárulta: legnagyobb motivációja tinédzser lánya, Keegan. „Ő sokkal inkább szüksége van rám, mint bárki más” – mondta egy interjúban. Eggert közben folyamatosan dokumentálja küzdelmét: megmutatta, ahogy otthon leborotválja haját, ahogy tetoválásokat kap a sugárkezeléshez, és azt is, hogyan birkózik meg a félelemmel és a fájdalommal.
Nicole Eggert ma két gyermek édesanyja, és kitartóan harcol, hogy felépüljön a betegségből. A Baywatch egykori sztárja ezzel is példát mutat: a bátorság és az őszinteség erőt adhat másoknak is.