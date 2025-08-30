Melleltávolító műtéten esett át a Baywatch bombázója

Az 53 éves Baywatch színésznő egy smink nélküli tükörszelfit posztolt fekete sportmelltartóban és fehérneműben, a képhez pedig ironikusan csak ennyit írt: „Csütörtökön masztektómiám volt rekonstrukcióval. Nektek milyen volt a hétvégétek?”

A Baywatch színésznője, Nicole Eggert nyíltan vállalja mellrák elleni harcát, és nemrég masztektómián esett át.

Baywatch-sztár a betegség árnyékában

Nicole Eggert tavaly decemberben tudta meg, hogy mellrákja van, és azóta nyíltan beszél betegségéről – írja a PageSix. Követői és híres barátai – köztük Carmen Electra és Erika Eleniak, szintén Baywatch-sztárok – bátorító üzenetekkel árasztották el. Egy rajongó így fogalmazott: „Te egy igazi harcos vagy, és azzal, hogy megosztod a történeted, rengeteget segítesz másoknak.”

Nicole Eggert Says She Went Through Breast Surgery Amid Cancer Fight https://t.co/H288S9NEyR pic.twitter.com/JPks7kft7D — TMZ (@TMZ) August 29, 2025

A színésznő korábban elárulta: legnagyobb motivációja tinédzser lánya, Keegan. „Ő sokkal inkább szüksége van rám, mint bárki más” – mondta egy interjúban. Eggert közben folyamatosan dokumentálja küzdelmét: megmutatta, ahogy otthon leborotválja haját, ahogy tetoválásokat kap a sugárkezeléshez, és azt is, hogyan birkózik meg a félelemmel és a fájdalommal.

Nicole Eggert ma két gyermek édesanyja, és kitartóan harcol, hogy felépüljön a betegségből. A Baywatch egykori sztárja ezzel is példát mutat: a bátorság és az őszinteség erőt adhat másoknak is.