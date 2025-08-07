Hatalmas BBC-botrány: a csatorna sztárja péniszképpel rémisztgette a munkatársát

A BBC egyik legismertebb műsorvezetőjével kapcsolatban indult belső vizsgálat, miután a hírek szerint nem megfelelő viselkedést tanúsított egy fiatalabb munkatárssal szemben. A vezetőség gyorsan reagált, és a helyzet mára komoly munkahelyi válsággá vált. A stáb tagjai megdöbbentek, és úgy érzik, az eset túllépett minden határt.

A vádolt személy neve egyelőre még nem ismert, annyi biztos, hogy a BBC egyik legismertebb arca. Fotó: Daily Star

A BBC-botrány egyetlen kép miatt robbant ki

A A Daily Star információi szerint a BBC egyik legismertebb női műsorvezetője, aki a közszolgálati csatorna 50 legjobban fizetett alkalmazottja között szerepel, egy kötetlen beszélgetés során megdöbbentő módon egy intim fotót mutatott meg fiatalabb munkatársának. A nő a telefonján keresett elő egy képet, amely egy férfi nemi szervét ábrázolta, és a kép megmutatása előtt provokatív kérdést tett fel: „Szereted az ilyen képeket?”. A váratlan és nyíltan szexuális tartalmú kérdés, majd az ezt követő fotó teljesen ledöbbentette a fiatal producert, aki az eset után elsírta magát és sokkos állapotban számolt be a történtekről. A munkatárs azonnal jelentette az esetet a vezetőségnek, akik belső vizsgálatot indítottak.