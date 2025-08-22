Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez az orvos a halálközeli élmény során látta a poklot

David Beckham

Így gyurmázgatja David Beckham felesége popsiját - mutatjuk!

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Beckham házaspár ismét bebizonyította, hogy több mint két évtizednyi házasság után is megőrizték a romantikát és a játékosságot kapcsolatukban. David és Victoria Beckham jelenleg az olaszországi Amalfi-partvidéken élvezik a nyaralást, egy luxusjachton ringatóznak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
David BeckhamAmalfi-partnyaraláscsalád

Nincs olyan szeglete a földnek David Beckhamék számára, amelyen eltűnhetnének a világ elöl.

Former England footballer David Beckham and his wife Victoria Beckham pose on the red carpet upon arrival to attend the Premiere of "Beckham" in London on October 3, 2023. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)
David Beckham és Victoria Beckham
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Az angol válogatott és a Manchester United korábbi labdarúgója és énekesnő felesége a családdal most épp Olaszországban, Amalfi partjainál egy 16 millió fontot érő luxusjachton pihen. 

Persze ez sem maradhatott titokban. A lesifotósoknak a nyaralás során egy igazán kedves és egyben pajkos pillanatot is sikerült megörökíteniük. A képeken az 50 éves David – félmeztelenül lazítva – épp odalép feleségéhez, az 51 éves Victoriához, és játékosan megsimogatja a fenekét, miközben a divatikon egy fekete csipkés ruhában van a jachton. A házaspár három gyermekükkel – Romeóval (22), Cruzzal (20) és Harperrel (14) –, valamint barátaikkal közösen vakációzik. A képeket a brit Mirror oldalán nézhetik meg.

David és Victoria Beckham kapcsolata ma is erős

David és Victoria 1999-ben kötött házasságot, és azóta is az egyik legismertebb és legösszetartóbb sztárpárként tartják őket számon. A mostani nyaralás alatt tanúsított bensőséges pillanatok azt mutatják, hogy a köztük lévő kötődés az évek múlásával sem gyengült – sőt, talán csak még mélyebb lett.

Ugyanakkor a lap arról is ír, hogy a szülőknek folytatódik a viszályuk legidősebb fiukkal, Brooklyn Beckhammel és annak feleségével, Nicola Peltzzel. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!