Így gyurmázgatja David Beckham felesége popsiját - mutatjuk!

Nincs olyan szeglete a földnek David Beckhamék számára, amelyen eltűnhetnének a világ elöl.

David Beckham és Victoria Beckham

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Az angol válogatott és a Manchester United korábbi labdarúgója és énekesnő felesége a családdal most épp Olaszországban, Amalfi partjainál egy 16 millió fontot érő luxusjachton pihen.

Persze ez sem maradhatott titokban. A lesifotósoknak a nyaralás során egy igazán kedves és egyben pajkos pillanatot is sikerült megörökíteniük. A képeken az 50 éves David – félmeztelenül lazítva – épp odalép feleségéhez, az 51 éves Victoriához, és játékosan megsimogatja a fenekét, miközben a divatikon egy fekete csipkés ruhában van a jachton. A házaspár három gyermekükkel – Romeóval (22), Cruzzal (20) és Harperrel (14) –, valamint barátaikkal közösen vakációzik. A képeket a brit Mirror oldalán nézhetik meg.

David és Victoria Beckham kapcsolata ma is erős

David és Victoria 1999-ben kötött házasságot, és azóta is az egyik legismertebb és legösszetartóbb sztárpárként tartják őket számon. A mostani nyaralás alatt tanúsított bensőséges pillanatok azt mutatják, hogy a köztük lévő kötődés az évek múlásával sem gyengült – sőt, talán csak még mélyebb lett.

Ugyanakkor a lap arról is ír, hogy a szülőknek folytatódik a viszályuk legidősebb fiukkal, Brooklyn Beckhammel és annak feleségével, Nicola Peltzzel.