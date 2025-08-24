Meglepő igazság: a boldogság a bélben kezdődik

A kutatások szerint a bélbaktériumok nemcsak az emésztésünket befolyásolják, hanem a hangulatunkra és a mentális egészségünkre is hatással vannak. Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a bélflóra állapota összefügg a stressz és a depresszió kialakulásával.

A bél belsejének illusztrációja. Kékkel jelöltük a bélbaktériumokat, rózsaszínnel a bélbolyhokat

Bélbaktériumok és a hangulat kapcsolata

Amerikai kutatások szerint a bélbaktériumok közvetlenül befolyásolják, hogyan reagálunk a mindennapi kihívásokra. Azok az állatok, amelyeknek hiányzott bizonyos baktérium a bélflórájukból, érzékenyebbek voltak a stresszre és hajlamosabbak a depressziós viselkedésre.

A mikrobiom sokfélesége kulcsszerepet játszik abban, hogy az immunrendszer és az idegrendszer megfelelően működjön.

A bélflóra egyensúlyát a probiotikumok, például a joghurtban megtalálható laktobacillusok támogatják. Ezek nemcsak az emésztést segítik, hanem bizonyos kutatások szerint a szorongás és a depresszió tüneteit is enyhíthetik.

Rendszeres joghurtfogyasztással megelőzhető a vastagbélrák agresszívebb formája.

Az embereken végzett klinikai vizsgálatok vegyes eredményeket hoztak, de egyre több bizonyíték utal arra,

hogy a probiotikumok pozitív hatással lehetnek a mentális egészség megőrzésére.

Egy 2024-es ausztrál tanulmányban a probiotikumokat szedő betegek kevesebb stresszt és depressziós tünetet mutattak, miközben csökkent a szervezetükben a gyulladás és a kortizolszint is.

A mindennapokban a fermentált ételek, mint a joghurt, a kefir vagy a savanyú káposzta segíthetnek abban, hogy bélrendszerünk egészséges maradjon. Így a bélbaktériumok nemcsak a testünket, hanem a lelkünket is támogathatják.

Az eredeti cikk a Fitbook.de oldalán jelent meg.