Súlyos betegséggel küzd a népszerű énekes

Justin Timberlake közösségi oldalán jelentette be, hogy Lyme-kórral diagnosztizálták. Mint írja, nem sajnálatot akar kiváltani, hanem őszintén szeretné megosztani, milyen egészségügyi harcot vívott titokban az elmúlt időszakban. A betegség gyakran jár erős idegfájdalmakkal, kimerültséggel és általános rosszulléttel – ezekre most már magyarázatot kapott – írja a The Guardian.

Justin Timberlake először vallott betegségéről – a Lyme-kór komoly hatással volt turnéjára.

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

A betegség miatt szenvedett a turné alatt is

A popénekes tavaly áprilisban indította el nagyszabású világturnéját, egy hónappal új lemeze megjelenése után. A rajongók azonban több alkalommal kifogásolták, hogy Timberlake fáradtnak és gyengének tűnik a koncerteken. Most kiderült, hogy a háttérben a Lyme-kór állt – egy olyan betegség, amelyet kullancscsípés okoz, és hónapokon vagy éveken át is fennállhat.

Timberlake elárulta, mérlegelte, hogy leáll a turnéval, de végül úgy döntött, folytatja, mert a színpad adta öröm erősebb volt, mint a fizikai szenvedés. Hozzátette: sokáig azért nem beszélt nyilvánosan állapotáról, mert úgy nevelték, hogy az ilyen gondokat magában tartsa.

A posztjára világszerte özönlöttek a támogató kommentek. „Te vagy az egyik legnagyobb kincsünk, veled vagyunk bármit is dönts” – írta egy rajongó.

Timberlake nincs egyedül: olyan világsztárok, mint Avril Lavigne, Justin Bieber vagy Shania Twain is nyíltan beszéltek a Lyme-kórral való küzdelmükről.