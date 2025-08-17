A tested már jóval a tünetek előtt elárulja a betegséget – a szagod mindent kifecseg

Sokan csak kellemetlenségként gondolnak a testszagra, pedig a tudomány egyre inkább úgy tekint rá, mint a jövő egyik legígéretesebb diagnosztikai eszközére a betegségekkel kapcsolatban.

A betegségeket is jelezheti a testszagunk

Testünk nap mint nap illékony vegyületek (ún. VOC-k) ezreit bocsátja ki – a bőrünkön, a leheletünkön, a vizeletünkön keresztül. Ezek a szagok nem véletlenszerűek: testünk kémiai lenyomatai, amelyek árulkodnak arról, mi zajlik a felszín alatt.

A modern kutatások szerint bizonyos betegségek – köztük a Parkinson-kór, a cukorbetegség, sőt, egyes rákos megbetegedések is – speciális szagprofilt hagynak maguk után. Ezek a jelek sokszor már jóval azelőtt észlelhetők, hogy a klasszikus tünetek megjelennének – írja a BBC.

Betegségek jellegzetes szaga

A skót Joy Milne különleges szaglásának köszönhetően évekkel korábban észrevette férje Parkinson-kórját. Később tudományos vizsgálatok is igazolták, hogy a betegségnek valóban jellegzetes szaga van, amit ő képes volt érzékelni. Azóta kutatók azon dolgoznak, hogy ezt a képességet technológiával is lemásolják – például bőrminta vagy lehelet alapján végzett tesztekkel.

Bizonyos betegségekhez jól felismerhető szagok társulnak:

Cukorbetegség – gyümölcsös lehelet (ketonok miatt).

Vesebetegség – ammóniás szag.

Májproblémák – dohos, kénes lehelet.

Parkinson-kór – olajos, pézsmás bőrszag.



A cél: egy egyszerű, gyors és fájdalommentes diagnosztikai eszköz, amely a test szagprofilja alapján képes felismerni a betegségeket – akár évekkel korábban, mint a jelenlegi módszerek. A jövő orvoslása talán ott kezdődik, ahol ma még nem is szimatolunk.

