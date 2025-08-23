Hírlevél

Az ügyben senki sem kapkodott: 16 év betegszabadság után bukott le egy tanárnő

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
16 évig nem ment be a munkahelyére egy tanárnő. A nő betegszabadságra hivatkozva maradt távol munkahelyétől, de orvosi vizsgálatokra nem volt hajlandó elmenni.
A német tanárnő 2009-ben ment először betegszabadságra mentális problémák miatt. Azóta 16 éven keresztül folyamatosan hosszabbította betegszabadságát, miközben a teljes fizetését megkapta – írja a Slobodna Dalmacija.

betegszabadság
Mentális problémák miatt volt betegszabadságon a nő.
Fotó: Unsplash

A hatóságok idővel megkérdőjelezték a helyzetet, és orvosi vizsgálatot kértek tőle. A tanárnő azonban megtagadta a vizsgálatot, és bírósághoz fordult, mondván, hogy ez a követelés túlzó. Az ügy a vesztfáliai bíróság elé került, ahol a bíróság elutasította a keresetét. A döntés szerint, ha továbbra is távol akar maradni a munkától, köteles orvosi vizsgálaton részt venni. Emellett 2500 eurós (1 millió forintos) perköltséget is meg kell fizetnie. 

Az eset nagy felháborodást váltott ki a tanárszakszervezet körében.

 A szakszervezeti vezető szerint ez a viselkedés arculcsapás a kollégáknak. Rámutatott, hogy a jogszabály miatt az iskola nem tudott teljes állású helyettesítőt alkalmazni. Ez azt jelentette, hogy a többi tanárra hárult a megnövekedett munkateher.

Hamisítással hosszabbította meg a betegszabadságát

Néhány éve egy pápai férfi ellen emeltek vádat, aki egy hamis orvosi igazolással akarta átverni munkahelyét. A 30 éves férfi meghamisította a betegállományát igazoló iratot, úgy, hogy a háziorvosa által kiállított igazoláson a szabadság utolsó napját november 10-ről november 31-re javította. 
 

