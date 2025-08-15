Hírlevél

Jeff Bezos

Gyászol a világ egyik leggazdagabb embere

19 perce
Elhunyt Jeff Bezos édesanyja, Jacklyn Gise Bezos. Az Amazon alapító Bezos édesanyjának halálát egy hosszú, megpróbáltatásokkal teli betegség, a Lewy-testes demencia okozta.
Augusztus 14-én, életének 78. évében elhunyt Jacklyn „Jackie” Gise Bezos, az Amazon alapítójának, Jeff Bezosnak az édesanyja.

Amazon CEO Jeff Bezos poses on the red carpet with his parents Mike and Jackie, for the Smithsonian Magazine's 2016 American Ingenuity Awards, honoring groundbreaking individuals in several categories, at the National Portrait Gallery on December 8, 2016 in Washington, DC. Amazon CEO Jeff Bezos received the Technology award for his historic achievement in aviation and space exploration. (Photo by MOLLY RILEY / AFP)
Jacklyn „Jackie” Gise Bezos és fia, az Amazon alapítója, Jeff Bezos
Fotó: MOLLY RILEY / AFP

Halálát egy hosszú, megpróbáltatásokkal teli betegség, a Lewy-testes demencia okozta. 

Jackie 1946. december 29-én született, és 2020-ban diagnosztizálták nála a Lewy-testes demenciát, egy súlyos idegrendszeri betegséget, amely memóriavesztéssel, zavartsággal és mozgásproblémákkal járhat. A család közleménye szerint Jackie békésen hunyt el otthonában, Miamiban, szerettei körében. Jeff Bezos megható üzenetben búcsúzott édesanyjától a közösségi médiában. Felidézte, hogy Jackie mindössze 17 évesen vált anyává, és egész életében rendíthetetlen szeretettel, odaadással és támogatással nevelte őt és testvéreit – írja a Fox.

„Mindig sokkal többet adott, mint amennyit valaha kért. Az utolsó pillanatokban is szerencsésnek éreztük magunkat, hogy részesei lehettünk az életének. Örökre biztonságban őrzöm őt a szívemben” – írta az amerikai üzletember.

A világ egyik leggazdagabb emberének anyja, Jackie Bezos nemcsak családanyaként, hanem közéleti szerepvállalásával is jelentős hatást gyakorolt a világra. Társalapítója volt a Bezos Family Foundation nevű alapítványnak, amely olyan kezdeményezéseket támogatott, mint a Vroom (korai gyermekkori tanulás támogatása), a Bezos Scholars Program, valamint számos oktatási és egészségügyi program világszerte.

 

Jeff Bezos méregdrága velencei esküvőjéről a nyáron az Origo részletesen beszámolt.

 

