Gyászol a világ egyik leggazdagabb embere

Augusztus 14-én, életének 78. évében elhunyt Jacklyn „Jackie” Gise Bezos, az Amazon alapítójának, Jeff Bezosnak az édesanyja.

Jacklyn „Jackie” Gise Bezos és fia, az Amazon alapítója, Jeff Bezos

Fotó: MOLLY RILEY / AFP

Halálát egy hosszú, megpróbáltatásokkal teli betegség, a Lewy-testes demencia okozta.

Jackie 1946. december 29-én született, és 2020-ban diagnosztizálták nála a Lewy-testes demenciát, egy súlyos idegrendszeri betegséget, amely memóriavesztéssel, zavartsággal és mozgásproblémákkal járhat. A család közleménye szerint Jackie békésen hunyt el otthonában, Miamiban, szerettei körében. Jeff Bezos megható üzenetben búcsúzott édesanyjától a közösségi médiában. Felidézte, hogy Jackie mindössze 17 évesen vált anyává, és egész életében rendíthetetlen szeretettel, odaadással és támogatással nevelte őt és testvéreit – írja a Fox.

„Mindig sokkal többet adott, mint amennyit valaha kért. Az utolsó pillanatokban is szerencsésnek éreztük magunkat, hogy részesei lehettünk az életének. Örökre biztonságban őrzöm őt a szívemben” – írta az amerikai üzletember.

A világ egyik leggazdagabb emberének anyja, Jackie Bezos nemcsak családanyaként, hanem közéleti szerepvállalásával is jelentős hatást gyakorolt a világra. Társalapítója volt a Bezos Family Foundation nevű alapítványnak, amely olyan kezdeményezéseket támogatott, mint a Vroom (korai gyermekkori tanulás támogatása), a Bezos Scholars Program, valamint számos oktatási és egészségügyi program világszerte.

