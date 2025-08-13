Hírlevél

Tonnákat mozgatott meg ez a hatalmas monstrum - bemutatjuk a brutális Big Boyt

A vasúttörténet egyik legnagyobb mérnöki csodája az amerikai Union Pacific által épített hatalmas gőzmozdony. A Big Boy nevet viselő gép a világ legnagyobb működő gőzmozdonya, amely egyedülálló teljesítményével és monumentális méreteivel vált legendává.
A Big Boy mozdony a világ legnagyobb működő gőzmozdonya, amely a vasúttörténet egyik ikonikus óriása. Az Egyesült Államok Union Pacific vasúttársasága számára építették az 1940-es évek elején, elsősorban, hogy egyetlen mozdonyként húzzon hosszú, nehéz tehervonatokat a hegyvidéki szakaszokon, különösen a Wasatch-hegység és a Sherman Hill meredek emelkedőin – írja a National Railroad vasúti múzeum.

Fotó: Zane Lewis / Shutterstock

A gazdasági világválság utáni fellendülés és a második világháború küszöbén jelentősen megnőtt a vasúti forgalom, ezért a Union Pacific-nak olyan erős és megbízható mozdonya kellett, amely képes volt megszüntetni a segédmozdonyok használatát a meredek emelkedőkön, ezzel csökkentve a költségeket és növelve a hatékonyságot.  

Az eredeti terv szerint a mozdonyt „Wasatch” osztálynak nevezték volna, az általa leküzdendő hegyvidéki vonalról – írja a Steam Giants. Azonban az amerikai Locomotive Company (ALCo) schenectady-i gyárában egy névtelen munkás krétával „BIG BOY” feliratot írt a mozdony kazánjára. Egy Life magazin fotós ezt megörökítette, a kép pedig országosan ismertté vált. A közönség által Big Boy-ként emlegetett mozdony nevére végül a vasúttársaság is rábólintott, innen a név. 

A Big Boy gőzmozdony monumentális: hosszúsága 40 méter – egy átlagos busz 12 méter hosszú, tehát 3-4 egymás mögé állított busz ér fel a Big Boy méreteivel –, tömege meghaladja az 545 tonnát. 

A Big Boy az egyik legnagyobb és legerősebb gőzmozdony, amelyet valaha építettek. Tömege és mérete a vasúti óriások között is kiemelkedő. 

A Big Boy ma

A Big Boy ma 

Eredetileg 25 darab Big Boy gőzmozdony készült 1941 és 1944 között, amelyek 1959-ig szolgáltak.  

Máig nyolc Big Boy maradt fenn, amelyeket múzeumokban állítottak ki. A különleges, #4014-es mozdony azonban nem csupán egy múzeumi jármű, de máig működőképes is. 2013-ban a Union Pacific visszaszerezte és hosszú évek restaurálása után 2019-ben újra szolgálatba állította, hogy ünnepelje a transzkontinentális vasút 150. évfordulóját, ez a Big Boy azóta is járja az országot. 

 

