Tonnákat mozgatott meg ez a hatalmas monstrum - bemutatjuk a brutális Big Boyt

A Big Boy mozdony a világ legnagyobb működő gőzmozdonya, amely a vasúttörténet egyik ikonikus óriása. Az Egyesült Államok Union Pacific vasúttársasága számára építették az 1940-es évek elején, elsősorban, hogy egyetlen mozdonyként húzzon hosszú, nehéz tehervonatokat a hegyvidéki szakaszokon, különösen a Wasatch-hegység és a Sherman Hill meredek emelkedőin – írja a National Railroad vasúti múzeum.

A gazdasági világválság utáni fellendülés és a második világháború küszöbén jelentősen megnőtt a vasúti forgalom, ezért a Union Pacific-nak olyan erős és megbízható mozdonya kellett, amely képes volt megszüntetni a segédmozdonyok használatát a meredek emelkedőkön, ezzel csökkentve a költségeket és növelve a hatékonyságot.

Az eredeti terv szerint a mozdonyt „Wasatch” osztálynak nevezték volna, az általa leküzdendő hegyvidéki vonalról – írja a Steam Giants. Azonban az amerikai Locomotive Company (ALCo) schenectady-i gyárában egy névtelen munkás krétával „BIG BOY” feliratot írt a mozdony kazánjára. Egy Life magazin fotós ezt megörökítette, a kép pedig országosan ismertté vált. A közönség által Big Boy-ként emlegetett mozdony nevére végül a vasúttársaság is rábólintott, innen a név.

A Big Boy gőzmozdony monumentális: hosszúsága 40 méter – egy átlagos busz 12 méter hosszú, tehát 3-4 egymás mögé állított busz ér fel a Big Boy méreteivel –, tömege meghaladja az 545 tonnát.

A Big Boy az egyik legnagyobb és legerősebb gőzmozdony, amelyet valaha építettek. Tömege és mérete a vasúti óriások között is kiemelkedő.