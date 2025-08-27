Élete első bikaviadalán halt meg egy fiatal férfi

Egy halálos kimenetelű bikaviadal rázta meg Portugáliát, miután a 22 éves Manuel Maria Trindade életét vesztette első hivatalos fellépése során a lisszaboni Campo Pequeno arénában. A több mint 7000 fős közönség döbbenten nézte végig, ahogy a fiatal forcado egy közel 700 kilós állattal száll szembe – a végeredmény pedig tragédia lett.

A portugál bikaviadalok látványos, de veszélyes tradíciói gyakran kerülnek a viták kereszt tüzébe Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Elszabadult a bikaviadal: Trindade súlyos sérüléseibe szombaton belehalt

A férfi először magabiztosan nézett szembe az állattal, majd hirtelen megtorpant, miközben a bika ellentámadásba lendült. Próbálta megragadni a szarvakat, de a bika felemelte, és átvitte a porondon. A segítők nem tudták időben megfékezni az állatot, végül a bika csak akkor állt meg, amikor a farkát húzták és fényekkel zavarták. Trindade súlyos fejsérülést szenvedett, kórházba szállították, de már csak az agyhalált tudták megállapítani – szombaton elhunyt.

Murió en Portugal el forcado Manuel Trindade de 22 años.



En su última pega fue golpeado contra las tablas y más tarde murió en el hospital pic.twitter.com/DyOlCeHtFV — Alejandro Bulle Goyri (@abulleF1) August 25, 2025

Az eset súlyosabbá vált, amikor kiderült: egy 73 éves ortopéd sebész, Vasco Morais Batista, aki szintén ott volt a nézőtéren, szív- és érrendszeri problémák miatt rosszul lett és később szintén elhunyt. Halálát aortarepedés okozta – bár nem bizonyított, hogy a látottak közvetlenül kiváltották volna a rosszullétet.

A tragédiára reagálva Trindade édesanyja, Alzira, nyílt levélben üzent azoknak, akik ünnepelték fia halálát. A portugál People-Animals-Nature (PAN) párt és követői közül többen „megérdemelt halálnak” nevezték az esetet, amit az asszony felháborítónak nevezett.

A fiam becsülettel és bátorsággal viselte a zakót, amit ilyen testvéri közösségekben hordanak. Soha nem bántottak állatot, ügyességgel kezelték őket!

– írta Alzira.

Bár a portugál bikaviadal nem azonos a spanyol verzióval – az állatot nem ölik meg –, az állatvédők szerint még mindig kegyetlen, és rég ideje lenne betiltani. A forcadók célja, hogy megállítsák a bikát a szarvánál fogva – a szarvakat elméletileg párnázott borítás védi, de egyelőre nem tisztázott, hogy a mostani esetben ez ténylegesen így volt-e.

Idén nem ez az első halálos kimenetelű bikaviadalhoz köthető eset: az Origo korábban már beszámolt a pamplonai bikafuttatáson történt tragédiáról is.